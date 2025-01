Corinthians vence a Ponte com gol de Talles e briga pela liderança geral do Paulista

O Corinthians venceu a Ponte Preta por 1 a 0 na noite desta quarta-feira, no Estádio Moisés Lucarelli, pela 5ª rodada do Campeonato Paulista. Com o gramado bastante prejudicado por conta da forte chuva em Campinas, o Timão fez valer a superioridade técnica e chegou ao triunfo com gol de Talles Magno. O resultado positivo foi importante para o time de Ramón Díaz, que se encontra na terceira colocação geral do Estadual, com 12 pontos, mesma pontuação que os dois primeiros (Mirassol e São Bernardo).

O Corinthians foi superior ao longo da partida, criando diversas oportunidades. Depois de tanto "martelar" o goleiro Diogo Silva, o Timão chegou ao seu gol com Talles Magno, na segunda etapa, em finalização da entrada da área.

Com a vitória, o Corinthians segue na segunda posição do grupo A, com 12 pontos, atrás do líder Mirassol apenas pelo critério do saldo de gols. A Ponte Preta, por sua vez, se encontra na terceira colocação do grupo D, com seis unidades.

O jogo seguinte do Corinthians será contra o Noroeste, no próximo sábado, às 18h30 (de Brasília), na Neo Química Arena. Já a Ponte Preta visita o Água Santa um dia depois, às 16h.

O jogo

Mesmo com o gramado prejudicado por conta da chuva, o primeiro tempo foi movimentado, com chances para os dois lados. Aos 18 minutos, o Corinthians assustou com Yuri Alberto, que recebeu passe em profundidade de Coronado, mas parou no goleiro Diogo Silva. Aos 21, a Ponte respondeu em chute de Artur, que foi interceptado na medida por Félix Torres.

Depois de um começo equilibrado, o Corinthians passou a tomar conta do jogo. Aos 23 minutos, José Martínez criou nova chance para o Timão, dessa vez em arremate de fora da área, que contou com mais uma intervenção do goleiro adversário. Aos 33, em cobrança de escanteio, Yuri Alberto finalizou novamente para defesa de Diogo Silva.

Por fim, aos 45 minutos, Yuri recuperou a bola no campo de ataque e serviu Romero, que cruzou para cabeçada perigosa de Talles Magno para fora.

Segundo tempo

Na segunda etapa, o Corinthians teve sua primeira chegada aos nove minutos, com Romero, que ficou cara a cara com Diogo Silva, mas parou no goleiro adversário. Aos 17, Talles Magno escorou cruzamento de Romero e Charles acertou a trave superior da meta da Macaca.

Depois de tanto insistir, o Corinthians abriu o placar, com Talles, aos 25 minutos. Romero lançou o atacante, que, mesmo em uma região prejudicada por poças de chuva, fintou a marcação e finalizou sem chances para o goleiro adversário.

Faltando 10 minutos para o final da partida, José Martínez foi expulso após receber segundo cartão amarelo e deixou o Corinthians com um a menos em campo. Mesmo com a Ponte tomando ocupando o setor de ataque em busca do empate, os visitantes mostraram resiliência para suportar a pressão adversária e segurar o resultado.

FICHA TÉCNICA



PONTE PRETA 0 X 1 CORINTHIANS

Local: Estádio Moisés Lucarelli, em Campinas (SP)



Data: 29 de janeiro de 2024 (quarta-feira)



Horário: às 19h45 (de Brasília)



Árbitro: Luiz Flavio de Oliveira



Assistentes: Miguel Cataneo Ribeiro da Costa e Rafael Tadeu Alves de Souza



VAR: Marcio Henrique de Gois



Cartões amarelos: Artur (Ponte Preta); José Martínez, Emiliano Díaz, Alex Santana e Charles (Corinthians)



Cartões vermelhos: José Martínez (Corinthians)

Gols: Talles Magno, aos 25 do 1ºT (Corinthians)

PONTE PRETA: Diogo Silva; Guilherme Pacheco (Maguinho), Saimon, Danilo Barcelos e Artur; Emerson, Índio, Elvis e Serginho (Everton Brito); Jean Dias (Victor Andrade) e Danrlei



Técnico: Alberto Valentim

CORINTHIANS: Hugo Souza; Léo Mana, Félix Torres, João Pedro Tchoca e Hugo (Diego Palacios); Raniele, José Martínez e Igor Coronado (Charles); Talles Magno (Alex Santana), Romero (Ryan) e Yuri Alberto (Héctor Hernández)



Técnico: Ramón Díaz