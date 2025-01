Com William Gomes de saída, Wendell é esperado nesta semana no São Paulo

William Gomes está de malas prontas para Portugal. Vendido ao Porto, o atacante de 18 anos deverá desembarcar em solo português nesta semana, que também deverá ser marcada pela chegada do lateral esquerdo Wendell em São Paulo.

William Gomes foi negociado pela diretoria do São Paulo, que precisa aumentar suas receitas para equilibrar o fluxo de caixa. A ida do jovem revelado em Cotia também serviu para que o Porto topasse liberar Wendell antes do fim de seu contrato, que acaba em junho.

Com o acordo fechado entre as partes, o São Paulo, enfim, poderá contar com Wendell desde o início da temporada. O lateral esquerdo é aguardado nesta semana para iniciar os trabalhos sob o comando de Luis Zubeldía, enquanto William Gomes iniciará sua trajetória no futebol europeu.

William Gomes, aliás, não é o único jogador formado em Cotia de malas prontas para o Porto. O São Paulo também tem conversas avançadas para emprestar Moreira ao clube português, com opção de compra fixada ao fim do período.

Com a chegada de Wendell, a tendência é que Enzo Diaz passe a ser o lateral esquerda reserva do São Paulo, ao contrário do que vem acontecendo neste início de ano, em que o argentino rapidamente se consolidou como dono da posição por falta de alternativas.

Wendell disputou a última Copa América com a Seleção Brasileira, nos EUA. O presidente do São Paulo, Julio Casares, foi o chefe de delegação da CBF no torneio e aproveitou o período para estreitar os laços com o lateral esquerdo e dar início ao projeto de repatriação do atleta, que está no futebol europeu há mais de 11 temporadas.