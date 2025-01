Com hat-trick de Dembelé, PSG goleia Stuttgart e vai aos playoffs da Champions

Nesta quarta-feira, o Paris Saint-Germain (PSG) goleou o Stuttgart por 4 a 1, na Mercedes-Benz Arena, pela última rodada da Liga dos Campeões, e garantiu classificação para os playoffs da competição. Dembelé, ex-Barcelona, marcou três gols na partida. Barcola também balançou as redes para a equipe francesa. Já o gol dos alemães foi contra, anotado pelo zagueiro Pacho.

O time parisiense termina a primeira fase da Champions com 13 pontos, ocupando a 15ª colocação. A próxima partida, válida pelos playoffs, será decidida através de sorteio. Os possíveis rivais dos franceses são Monaco, Brest, Feyenoord, Juventus, Celtic, Manchester City, Sporting e Club Brugge.

A equipe alemã somou apenas 10 pontos ao longo da competição, permanecendo na 26ª colocação. Sendo assim, está eliminada da Liga dos Campeões.

Os parisienses enfrentam no próximo sábado o Brest, às 10h (de Brasília), no Stade Francis-Le Blé, pelo Campeonato Francês. Enquanto isso, o Stuttgart recebe o Borussia Monchengladbach na Mercedes-Benz Arena, pelo Campeonato Alemão. A bola rola a partir das 11h30.

Os gols da partida

Com seis minutos de jogo, Dembelé cobrou escanteio para o PSG e, após desvio em Doué, a bola sobrou para Barcola marcar de cabeça.

Apenas 10 minutos depois, Barcola levou a bola em velocidade pelo lado esquerdo do campo e, na frente do gol, apenas rolou a bola para Dembelé anotar o seu primeiro no jogo.

Aos 33 minutos da primeira etapa, Dembelé fez seu segundo gol, com um chute potente de perna direita. Já no segundo tempo, com oito minutos no relógio, o francês anotou seu terceiro na partida, com uma finalização certeira de perna direita.

O Stuttgart diminuiu aos 31 minutos do segundo tempo. O zagueiro Pacho desviou contra o próprio gol após um cruzamento e viu os mandantes descontarem.