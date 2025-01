Com dois de Rodrygo, Real Madrid vence o Brest e avança aos playoffs da Liga dos Campeões

O Real Madrid está nos playoffs da Liga dos Campeões. Nesta quarta-feira, a equipe espanhola visitou o Stade Brest, no estádio Roudourou, em Guingamp, na França, pela última rodada do torneio. Com dois do brasileiro Rodrygo e um de Bellingham, os visitantes venceram a partida por 3 a 0.

Com a vitória, o time de Carlo Ancelotti encerrou a primeira fase da competição na 11ª posição, com 15 pontos, e se classificou para os playoffs como cabeça de chave. O Brest ficou na 18ª colocação, com 13 unidades, e também avançou à mesma fase. O sorteio para definir os confrontos ocorrerá na próxima sexta-feira.

O Real Madrid volta a campo no sábado, contra o Espanyol, pelo Campeonato Espanhol. O Brest joga no mesmo dia, contra o PSG, pelo Campeonato Francês.

O Real Madrid abriu o placar aos 27 minutos do primeiro tempo. Rodrygo recebeu passe de Modric da esquerda, limpou o primeiro marcador, invadiu a grande área e bateu cruzado de pé esquerdo no cantinho, sem chances para o goleiro.

O segundo tempo começou a mil por hora. Logo aos cinco minutos, Ajorque recebeu de Camara na área e bateu com categoria no canto de Courtois para deixar tudo igual. No entanto, após revisão no VAR, o árbitro anulou o gol.

E o Real Madrid respondeu quatro minutos depois. Após boa troca de passes, Lucas Vázquez chegou na linha de fundo pela direita e cruzou para Mbappé. O atacante francês furou a bola, mas Bellingham estava bem posicionado e mandou para o fundo do gol. 2 a 0 para os espanhóis.

Inspirado, Rodrygo matou o jogo para o Real Madrid aos 33. O atacante recebeu de Valverde na esquerda e acionou Mbappé, que finalizou para boa defesa do goleiro do Brest. O brasileiro acompanhou a jogada, aproveitou o rebote e bateu para dar números finais à partida.