COB indica Rio/Niterói como concorrente brasileira para a sede do Pan-2031

Do UOL, no Rio de Janeiro (RJ) e São Paulo (SP)

Em Assembleia Geral realizada nesta quarta-feira (29), o Comitê Olímpico do Brasil (COB) indicou a parceria entre Rio de Janeiro e Niterói para a candidatura brasileira à sede dos Jogos Pan-Americanos de 2031.

O que aconteceu

Rio de Janeiro/Niterói foi candidata única. A cidade de São Paulo também pleiteava representar o Brasil na eleição, mas desistiu de concorrer no último dia 16, e declarou apoio a até então rival.

O placar foi de 48 votos favorável à candidatura de Rio/Niterói, — foi um "não" e um branco. Foram 50 eleitores, entre confederações esportivas e atletas. Os dois representantes do Comitê Olímpico Internacional (COI) não compareceram. O COB vai enviar uma carta à PanAm Sports, entidade máxima do esporte pan-americano, informando a escolha na sexta-feira.

Autoridades municipais e federais, além de membros da diretoria do COB e confederações participaram do evento. Eduardo Paes (PSD), prefeito do Rio, Rodrigo Neves (PDT), prefeito de Niterói, e André Fufuca (Progressistas), ministro de Esporte, estiveram na sede do COB.

Representar o Brasil na disputa da sede dos jogos Pan e Parapan de 2031. Esse momento se torna mais emblemático da única cidade sul-americana que recebeu o Pan e Jogos Olímpicos, além de ter participado da organização desses dois eventos históricos. E justamente as marcas que elas deixaram na cidade me fazem estar nesse lugar, desta vez, ao lado da nossa cidade-irmã Niterói.

Eduardo Paes

Os Jogos Rio/Niterói 2031 serão a oportunidade de mostrar que o legado permanece vivo, que é possível, sim, avançarmos no desenvolvimento de áreas estratégicas para a cidade, e que estamos empenhado em desenhar um futuro de mais oportunidades através do esporte.

Rodrigo Neves

Projeto do Pan 2031

O comitê da candidatura de Rio e Niterói apresentou um planejamento à Assembleia. Guilherme Schleder, secretário de Esportes do Rio de Janeiro, e Isabel Swan, velejadora e vice-prefeita de Niterói, foram os responsáveis por mostrar o projeto técnico.

Foram tratados alguns pontos mais gerais do planejamento. Foi ressaltado o uso de instalações que foram construídas para os Jogos Olímpicos Rio-2016 e que a Vila dos Atletas será na região portuária do Rio. Além disso, foi apontada a ideia de jogos com "carbono zero", com o uso de VLT's.

Caio Martins, estádio em Niterói que já foi casa do Botafogo, será reformado. Outras sedes de eventos serão o Nilton Santos, o Maracanãzinho, Parque Olímpico de Deodoro, Parque Olímpico, entre outros.

Um vídeo com atletas representantes das duas cidades foi divulgado. Nomes com Aida dos Santos, Rebeca Andrade, Jade Barbosa, Guilherme Costa, Mafê, Ana Sátila e Laura Amaro endossaram a campanha.

Rio e Niterói apresentaram carta de postulação ao COB no começo de dezembro. No último dia 24, já com São Paulo fora do páreo, o presidente Lula endossou a candidatura. Houve um encontro no Palácio do Planalto entre Lula, Eduardo Paes, prefeito do Rio, e Rodrigo Neves, prefeito de Niterói.