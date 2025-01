City leva susto, mas vence Brugge de virada e se classifica aos playoffs na última rodada da Champions

O Manchester City está classificado para os playoffs das oitavas de final da Liga dos Campeões. Nesta quarta-feira, em duelo válido pela oitava e última rodada da primeira fase, o time de Pep Guardiola venceu o Club Brugge de virada, por 3 a 1, no Etihad Stadium, e garantiu sua vaga na próxima etapa do torneio.

A equipe britânica levou um susto no primeiro tempo. Os belgas abriram o marcador nos acréscimos da etapa inicial, através do nigeriano Raphael Onyedika, e deixou o City sob pressão.

O time inglês, entretanto, conseguiu o empate aos oito minutos da etapa final, com Kovacic. Já aos 17, Ordoñez marcou contra e viu os mandantes passarem à frente. O brasileiro Savinho também balançou as redes, aos 32, e deu números finais à partida.

Com o resultado, o Manchester City passa à próxima fase como 22º colocado da tabela de classificação, com 11 pontos. O Brugge, embora tenha sido derrotado, também disputará os playoffs. A equipe belga ficou no 24º lugar, com a mesma pontuação. Os duelos serão definidos por meio de um sorteio, que ocorrerá nesta sexta-feira.

Liverpool perde, mas se mantém no topo

Já classificado, o Liverpool foi derrotado pelo PSV, no Philips Stadion, por 3 a 2. Bakayoko, Saibari e Pepi marcaram a favor dos holandeses, enquanto Gakpo e Eliott descontaram para o time inglês.

Apesar do resultado, os Reds terminaram a primeira fase no topo da tabela da Champions. A equipe de Arne Slot soma 21 pontos conquistados em oito rodadas. O PSV, por sua vez, se classifica aos playoffs na 14ª posição, com 14 pontos.

Arsenal vence fora de casa

O Arsenal se deu melhor sobre o Girona nesta agitada quarta-feira de Liga dos Campeões. O time londrino venceu os espanhóis por 2 a 1, fora de casa, no Estádio Montilivi, e assegurou a terceira posição do torneio, com 19 pontos. A equipe dirigida por Mikel Arteta, portanto, se classifica diretamente às oitavas de final.

Do outro lado, o Girona está eliminado da competição. O clube ficou no 33º posto, com apenas três pontos conquistados.