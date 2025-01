Champions: veja classificados às oitavas, quem jogará playoffs e eliminados

Do UOL, em São Paulo

A quarta-feira (29) marcou a oitava e última rodada da primeira fase da Champions League. Os 18 jogos do dia definiram os times classificados diretamente para as oitavas, aqueles que disputarão o playoff e quem foi eliminado.

Como funciona?

Os oito primeiros colocados da primeira fase garantiram vaga direta nas oitavas. Estas equipes pularão a etapa de playoff, que foi incluída no novo formato da Champions League.

As equipes que ficaram entre a 9ª e a 24ª colocação jogarão o playoff de acesso às oitavas. Os times foram divididos em blocos com quatro equipes cada (cada bloco tem dois times melhores colocados e dois times piores colocados). Exemplo: o 9° e 10° pegarão o 23° ou 24°; o 11° e o 12° enfrentarão o 21° ou o 22° e assim por diante. Os confrontos dentro dos blocos serão definidos em sorteio que ocorrerá na próxima sexta-feira (31) e serão disputados em sistema de ida e volta, com a equipe que fez a melhor campanha decidindo em casa.

Os times que ficaram entre a 25ª e a 36ª posição foram eliminadas na primeira fase. Estas não têm mais chance de seguir na competição nesta temporada.

Como ficou a classificação geral?

1 - Liverpool

2 - Barcelona

3 - Arsenal

4 - Inter de Milão

5 - Atlético de Madri

6 - Bayer Leverkusen

7 - Lille

8 - Aston Villa

9 - Atalanta

10 - Borussia Dortmund

11 - Bayern de Munique

12 - Real Madrid

13 - Milan

14 - PSV

15 - PSG

16 - Benfica

17 - Monaco

18 - Brest

19 - Feyenoord

20 - Juventus

21 - Celtic

22 - Manchester City

23 - Sporting

24 - Club Brugge

25 - Dínamo Zagreb

26 - Stuttgart

27 - Shakhtar

28 - Bologna

29 - Estrela Vermelha

30 - Sturm Graz

31 - Sparta Praga

32 - RB Leipzig

33 - Girona

34 - RB Salzburg

35 - Slovan Bratislava

36 - Young Boys

