Botafogo amplia freguesia do Flu em ensaio para encarar Fla na Supercopa

O Botafogo venceu o Fluminense por 2 a 1 nesta quarta-feira (29), no estádio Nilton Santos, em clássico válido pela 6ª rodada do Campeonato Carioca.

Igor Jesus e Savarino, de pênalti, fizeram os gols da vitória do Botafogo. Cano, também na marca da cal, fez o solitário gol do Flu.

O Glorioso chega agora a uma sequência de sete vitórias seguidas contra o Tricolor das Laranjeiras, que já era a maior da história no Clássico Vovô antes da partida desta quarta-feira. A última vitória do Flu contra o rival foi em junho de 2022, pela 14ª rodada do Brasileirão daquele ano. De lá para cá, as equipes empataram no returno daquele campeonato e, em seguida, o Botafogo levou a melhor nas seis partidas seguintes (agora, sete), contando Brasileirão e Carioca.

O Clássico marcou a estreia do elenco principal do Botafogo na temporada, que até então vinha usando um time alternativo no Carioca. O interino Carlos Leiria, que segue no comando do Fogão enquanto John Textor não encontra um substituto para Artur Jorge, colocou em campo boa parte do elenco campeão brasileiro e da Libertadores em 2024.

Com a vitória, o Botafogo soma 9 pontos e chega ao 4º lugar. O Fluminense fica em 8º lugar com 6 pontos, mesma pontuação de Sampaio Corrêa-RJ e Boavista, que no momento são os primeiros fora da zona de classificação.

O próximo duelo do Botafogo é contra o Flamengo, na Supercopa do Brasil, no domingo (2). Pelo Carioca, o Botafogo volta a jogar no dia 6, quando enfrenta o Nova Iguaçu fora de casa. Já o Fluminense segue na disputa do Carioca, recebendo o Boavista em casa no domingo.

Como foi o jogo

Com Alex Telles, Marlon Freitas e Savarino, o Botafogo ditou o ritmo do jogo no primeiro tempo, mas talvez tenha sentido falta de algumas estrelas que deixaram o time ao fim da temporada, como Almada e Luiz Henrique. O Fogão até atacou mais na primeira etapa, mas pecou no último passe ou na finalização. O Fluminense, com menos posse de bola, alternou bons momentos no 1º tempo, sobretudo com John Arias, que fez sua estreia na temporada, e Martinelli, distribuindo o jogo no meio de campo.

O Flu começou melhor o 2º tempo, criando duas chances de abrir o placar em menos de 5 minutos com Canobbio. Mas foi o Botafogo, pressionado na defesa, quem abriu o placar no Nilton Santos aos 11 minutos da segunda etapa. Em um contra-ataque rápido, enquanto o Fluminense pressionava, o time de Leiria escapou pela direita, e chegou ao gol com Igor Jesus, que aproveitou um rebote após chute de Lobato em cima de Fábio.

O Fluminense chegou ao gol de empate aos 24 minutos, após Cano converter pênalti sofrido pelo jovem Riquelme Felipe, que havia entrado poucos minutos antes. O Botafogo teve a chance de voltar a ficar à frente no placar, aos 29 minutos do 2º tempo. O zagueiro Ignácio escorregou, deixando o campo livre para Igor Jesus rolar a bola para Matheus Martins ficar frente a frente com Fabio, mas o atacante chutou para fora. Mas cinco minutos depois, o Glorioso teve pênalti assinalado em cima de Yarlen. Dessa vez, Savarino não desperdiçou e decretou o 2 a 1 no Nilton Santos.

Gols e destaques

Botafogo na bronca! Aos 22 minutos do 1º tempo, Kevin Serna, do Fluminense, encarou a marcação de Alex Telles, do Botafogo. Na jogada, o lateral do Fogão virou o pé e caiu no gramado, pedindo atendimento médico. O ponta do Flu ignorou o adversário e continuou na jogada, cruzando nas mãos do goleiro John. Os jogadores do Botafogo ficaram furiosos, cobrando fair play do Fluminense.

Lance de perigo. No último lance do 1º tempo, Savarino recebeu grande lançamento vindo da zaga e finalizou em cima de Fábio, que saiu bem do gol para fechar o ângulo do atacante do Botafogo. Na sequência, Igor Jesus divide a bola mas adianta demais, deixando na mão do goleiro do Flu.

Pressão do Tricolor das Laranjeiras. Na volta do intervalo, o Fluminense quase abriu o placar com Canobbio, que chutou de fora da área mirando no canto do gol de John, mas a bola desviou na zaga e passou rente à trave.

1 x 0: O Botafogo saiu na frente com Igor Jesus aos 11 minutos do 2º tempo. Em um contra-ataque rápido pela direita, Savarino lançou Lobato. O atacante ficou cara a cara com Fábio e bateu em cima do goleiro do Fluminense. No rebote, Igor Jesus chegou chutando de fora da área para o gol sem goleiro.

1 x 1: Riquelme Felipe, revelação do Flu, entrou após o intervalo no lugar de Serna e deu uma bagunçada na partida. O meia entrou tabelando na área e sofreu pênalti de Alex Telles. O atacante Cano bateu no canto esquerdo de John, empatando para o Fluminense.

Chance perdida. O zagueiro Ignácio, que substituiu Thiago Silva no Fluminense, escorregou e deu uma chance de ouro do Botafogo voltar a ficar à frente no placar. Igor Jesus ficou com a bola após o zagueiro ficar estatelado no chão, e rolou para Matheus Martins, que chegou livre de frente para o gol e chutou para fora.

2 x 1: Aos 36 minutos do 2º tempo, o botafoguense Yarlen é derrubado na área em disputa com Thiago Santos e Fuentes. Pênalti para o Glorioso! Savarino bate forte no canto esquerdo de Fábio e faz 2 a 1 para o Botafogo no Clássico Vovô.

Ficha técnica

Botafogo 2 x 1 Fluminense

Campeonato: Campeonato Carioca (6ª rodada)

Data: 29/01/2025

Local: Estádio Nilton Santos

Hora: 21h30 (horário de Brasília)

Árbitro: Bruno Arleu de Araújo

Cartões amarelos: Kevin Serna, Fuentes e Ignácio (FLU); Gregore, Barboza, Alex Telles e Mateo Ponte (BOT)

Cartões vermelhos: não houve

Gols: Igor Jesus (BOT), 11' do 2º tempo (1-0); Cano (FLU), 24' do 2º tempo (1-1); Savarino (BOT), 36' do 2º tempo (2-1)

Botafogo: John; Mateo Ponte (Vitinho), Lucas Halter, Barboza, Alex Telles (Cuiabano); Gregore, Marlon Freitas (Allan), Savarino (Danilo); Matheus Martins, Rafael Lobato (Yarlen), Igor Jesus. Técnico: Carlos Leiria

Fluminense: Fábio; Samuel Xavier, Thiago Silva (Ignácio), Thiago Santos, Gabriel Fuentes; Martinelli (Lelê), Hércules, John Arias; Kevin Serna (Riquelme Felipe), Canobbio (Keno), Cano (Isaque) Técnico: Mano Menezes