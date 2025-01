Caixinha vê evolução no Santos, mas lamenta falta de resultados e promete corrigir jogo aéreo

O Santos perdeu por 3 a 1 para o São Bernardo, nesta quarta-feira, pela quinta rodada do Campeonato Paulista. O técnico Pedro Caixinha lamentou o resultado no Estádio 1º de Maio, mas afirmou que viu uma evolução em sua equipe.

"Queremos sempre ganhar. Sempre que acontece uma derrota, é uma questão que mexe conosco. Neste momento, temos que analisar o crescimento da equipe. Hoje, se excluirmos os lances dos gols, que mais uma vez mostram o padrão do que temos dificuldade de defender, vi a equipe mostrar coisas muito interessantes dentro daquilo que é o desenvolvimento. Neste sentido, estamos crescendo. Em termos de resultado, ainda não. A equipe teve um comportamento diferente de todos jogos anteriores", analisou.

O comandante afirmou que gostou do começo do segundo tempo, quando o Peixe abriu o placar. No entanto, ele lamentou que o time voltou a sofrer gols em jogadas aéreas e prometeu que vai corrigir este erro.

"Até determinado momento, gostamos muito da forma como a equipe encarou, especialmente pelo começo do segundo tempo. Mas a forma como sofremos o empate e a virada são coisas que não podem acontecer repetidamente. Está identificada essa situação e temos trabalhado muito. Creio que vamos controlar essa situação", finalizou.

Com o resultado, o Alvinegro Praiano segue na segunda colocação do Grupo B, com quatro pontos, três a menos que o líder Guarani. Red Bull Bragantino, com quatro, e Portuguesa, com dois, completam a chave.

O Santos volta a campo no sábado, quando recebe o São Paulo, pela sexta rodada do Paulistão. A bola rola no gramado da Vila Belmiro a partir das 20h30 (de Brasília).