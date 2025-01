Brasil perde para melhor time do mundo e se despede com campanha histórica

A seleção brasileira está eliminada do Mundial de handebol masculino. Apesar da campanha inédita, o Brasil não conseguiu segurar a multicampeã Dinamarca, perdeu por 33 a 21, nesta quarta-feira (29), e se despediu da competição nas quartas de final.

Dinamarca é a atual tricampeã mundial consecutiva e medalhista de ouro em Paris 2024. A seleção dinamarquesa esteve nas últimas três finais olímpicas, e só não venceu em Tóquio 2020, quando perdeu para a França.

Já seleção brasileira buscava o primeiro título e, mesmo eliminada, garantiu a melhor campanha de sua história. Na trajetória, o Brasil conseguiu vitórias contra a Suécia, tetracampeã mundial e dona de quatro pratas olímpicas, e a Espanha, bicampeã mundial e bronze em Paris 2024.

Panda, do Brasil, foi o goleador do jogo, com sete, e Nielsen, da Dinamarca, foi o melhor do jogo. O goleiro europeu fez 15 defesas, com 43% de aproveitamento.

A seleção dinamarquesa enfrentará o vencedor de Portugal e Alemanha nas semifinais. O duelo pelas quartas acontece ainda nesta quarta-feira (29), às 16h30 (de Brasília).

Como foi o jogo

Brasil abusou nas faltas e viu a Dinamarca abrir vantagem logo nos primeiros minutos. A seleção brasileira teve dificuldade para segurar as investidas dinamarquesas, o que resultou em pelo menos três tiros de 7m — quando não há barreira — em 10 minutos de jogos. E os europeus aproveitaram para se distanciar no marcador contra um Brasil que parou no goleiro Nielsen.

A seleção brasileira conseguiu equilibrar ainda no primeiro tempo, mas foi para o intervalo com desvantagem. O Brasil ajustou sua defesa e contou com inspirados Panda e Santista para furar o bloqueio vermelho e colocar a bola no fundo da rede. A reação, porém, não foi suficiente para empatar o jogo, e o time verde-amarelo foi para o intervalo com desvantagem de 15 a 12.

O segundo tempo começou no "mano a mano", e a Dinamarca não perdoou. A parcial contou com um jogo dinâmico, com muitos ataques de ambos os lados, mas os dinamarqueses tiveram mais eficiência e abriram 23 a 16, obrigando o técnico Tatá a pedir tempo antes mesmo dos 10 minutos.

Ataque do Brasil falhou, seleção dinamarquesa abriu vantagem e encaminhou a vaga na semifinal. A seleção brasileira apertou os atuais tricampeões mundiais, mas teve muita dificuldade para conseguir colocar a bola na rede. Do outro lado, a Dinamarca mostrou todo o seu poderio ofensivo, chegou a abrir dez de vantagem e carimbou a classificação.