Botafogo x Fluminense: horário e onde assistir ao jogo do Carioca

O Botafogo recebe o Fluminense nesta quarta-feira (29), às 21h30 (de Brasília), no Estádio Nilton Santos, em jogo válido pela sexta rodada do Campeonato Carioca.

O confronto será transmitido pelo SporTV e pelo Premiere. O Placar UOL acompanha os lances da partida em tempo real.

O Botafogo soma seis pontos em cinco partidas disputadas, ocupando a sexta colocação na tabela. Com apenas duas vitórias, o elenco busca entrar no G4 e conseguir uma vaga para as finais da competição. O Nova Iguaçu, com oito, é o quarto colocado, e pode ser ultrapassado pelo Glorioso a depender dos resultados nesta rodada.

Já o Fluminense é o oitavo na tabela, com os mesmos seis pontos do rival. A diferença entre os adversários, porém, é que o Flu venceu apenas uma partida e empatou outras três, e fica atrás pelo número de vitórias nos pontos corridos. Assim como o Botafogo, dependendo dos resultados, pode alcançar o G4 em caso de vitória.

Botafogo x Fluminense - sexta rodada do Campeonato Carioca

Data e hora: 29 de janeiro de 2025, às 21h30 (de Brasília)

Local: Estádio Nilton Santos - Rio de Janeiro

Onde assistir: SporTV (TV fechada) e Premiere (streaming)