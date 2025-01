Botafogo estreia titulares diante do Fluminense no primeiro clássico do Carioca

otafogo e Fluminense fazem nesta quarta-feira, no Engenhão, às 21h30, o primeiro confronto entre os grandes do futebol do Rio de Janeiro. O "Clássico Vovô" é válido pela sexta rodada da Taça Guanabara, a primeira fase do estadual e terá dois rivais ainda em fase de readaptação.

O Botafogo promete, pela primeira vez, usar seus principais jogadores, mas ainda fora de ritmo, afinal o elenco se apresentou somente no dia 14. Na última rodada, com um time alternativo, bateu por 2 a 0 o lanterna Bangu. No momento, com seis pontos, é o sexto colocado.

O Fluminense voltou a ser comandado por Mano Menezes há duas rodadas, mas o técnico tem feito um rodízio com seu elenco principal. Venceu a Portuguesa por 3 a 1, mas na última rodada apenas empatou sem gols com o Madureira. É oitavo colocado, com seis.

Apesar da volta de Savarino, Igor Jesus e companhia, o Botafogo segue sem técnico. Desde a saída de Artur Jorge, que acertou com o Al-Rayyan, do Catar, diversos nomes foram especulados, mas nenhum chegou a um acerto. Carlos Leiria, que esteve à frente do "elenco alternativo", segue no comando de forma interina.

O técnico garante ter visto os dois últimos jogos do adversário, mas não revelou como vai armar o time nesta volta dos titulares. "Trabalhamos com o grupo de forma geral, no aspecto tático e físico. E estamos focados neste jogo contra o Fluminense", falou.

A semana começou com a chegada do atacante Artur. Ex-Zenit, da Rússia, ele estava realizando pré-temporada e se encontra bem fisicamente, aguardando apenas a regularização para fazer sua primeira aparição.

Para o Botafogo, este confronto servirá como uma preparação para a decisão da Supercopa do Brasil, que acontecerá no próximo domingo, diante do Flamengo, às 16h, no estádio Mangueirão (PA).

O zagueiro Bastos é desfalque confirmado, porque se apresentou depois dos companheiros e vai ser preparado para o jogo de domingo. Como Jair Cunha e David Ricardo, contratados para o setor, ainda não estão regularizados, a vaga deve ser ocupada por Lucas Halter. No meio-campo existe uma dúvida entre Allan e Danilo Barbosa.

No Fluminense, Mano Menezes deve apresentar mudanças em relação ao time que entrou em campo na última rodada. Recentemente, ele afirmou que pretende fazer um revezamento nas escalações, abrindo oportunidade para todos os jogadores tentarem conquistar um espaço no time titular.

Além disso, o comandante demonstrou insatisfação com o tempo de preparação para o Carioca. "Não acho uma disputa justa, porque alguns clubes menores estão se preparando desde outubro. Acho que as férias deveriam ser no mesmo período para todos os jogadores, afinal, só tivemos 15 dias de preparação", criticou Mano.

A principal novidade pode ser Jhon Arias. O meia, que ainda não estreou nesta temporada, está recuperado de um desconforto muscular sofrido no início dos treinos no CT Carlos Castilho, e está treinando com o restante do grupo. Apesar disso, a comissão técnica prega cautela para não correr risco de perder o colombiano por um tempo maior.

Desde o ano passado, Arias manifestou o desejo de jogar na Europa e disputar a Liga dos Campeões. Mas ele não quis jogar no Zenit e a diretoria achou baixa a proposta do Olympiacos, da Grécia. Os valores não foram divulgados.

O clube mantém a proposta de renovação de contrato, com valores mensais superando R$ 1 milhão. Em princípio, a proposta foi descartada pelo jogador. Os clubes europeus podem contratar até o dia 4 de fevereiro.

Titular contra o Madureira, o meia Renato Augusto sofreu uma luxação no ombro e não estará disponível. Paulo Henrique Ganso, que atua na mesma posição, segue afastado por conta de uma leve miocardite. O camisa 10 tem grandes chances de ficar pelo menos mais três semanas sem atuar.

Único dos reforços que ainda não estreou pelo Fluminense, Joaquín Lavega segue fora da lista de relacionados. O atacante está representando a seleção uruguaia no Sul-Americano Sub-20 e só deve estar à disposição da comissão técnica no final de fevereiro.

FICHA TÉCNICA

BOTAFOGO X FLUMINENSE

BOTAFOGO - John; Vitinho, Lucas Halter, Barboza e Alex Telles; Gregore, Marlon Freitas e Allan; Savarino, Igor Jesus e Matheus Martins. Técnico: Carlos Leiria (Interino).

FLUMINENSE: Fábio; Samuel Xavier, Thiago Silva, Thiago Santos e Fuentes; Hércules, Martinelli e Lima; Kevin Serna (Canobbio), Germán Cano e Keno. Técnico: Mano Menezes.

ÁRBITRO - Bruno Arleu de Araújo.

HORÁRIO - 21h30.

LOCAL - Engenhão, no Rio de Janeiro (RJ).