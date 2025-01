Botafogo encaminha contratação de Rwan Cruz, ex-atacante do Santos

O Botafogo está próximo de contratar o atacante Rwan Cruz, do Ludogorets, da Bulgária. O jogador, revelado nas categorias de base do Santos, deve assinar em definitivo com o clube carioca até o fim de 2028.

O centroavante de 23 anos chegaria como alternativa a Igor Jesus. Ele, assim, supriria a ausência de Tiquinho Soares, que recentemente deixou o time para acertar com o Santos.

Rwan foi promovido ao time profissional do Peixe em 2022, logo após se destacar na Copinha daquele mesmo ano. O jovem foi emprestado ao Vasco na temporada seguinte, mas teve passagem apagada.

Na sequência, o atleta se transferiu ao Ludogorets. Por lá, foram 28 bolas na rede e 11 assistências em 81 partidas - uma média de uma participação em gol a cada dois jogos. Ele, portanto, está entre os dez maiores artilheiros da história do clube.

O brasileiro conquistou a Liga Búlgara de 2023/24 e a Supertaça da Bulgária de 2023. Rwan é o artilheiro da equipe nesta temporada e ostenta a titularidade no comando do ataque.