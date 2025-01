Botafogo e Água Santa empatam e seguem na lanterna de seus grupos no Paulistão

Em partida bastante movimentada, Botafogo e Água Santa empataram por 1 a 1 na noite desta quarta-feira, pela quinta rodada do Paulistão. Jogando em casa, na Arena NicNet, em Ribeirão Preto, o Botafogo abriu o placar com Allyson, mas Neilton empatou logo depois, ambos no primeiro tempo.

O Botafogo segue sem vencer na competição, com três empates e duas derrotas. Com isso, soma três pontos, na quarta e última colocação do Grupo A, que ainda tem Mirassol (12), Corinthians (12) e Inter de Limeira (4).

Apesar de já ter vencido, o Água Santa também ocupa a lanterna (4º) do Grupo C com quatro pontos. São Paulo (10), Novorizontino (6) e Noroeste (6) completam a chave.

Como foi o jogo em Ribeirão Preto

O primeiro tempo foi bastante movimentado. O Botafogo começou pressionando e abriu o placar de forma rápida, aos oito minutos. Após cobrança de escanteio de Douglas Baggio, o zagueiro Allyson subiu com estilo e cabeceou forte para abrir o placar.

A alegria, porém, durou pouco, pois o Água Santa teve um pênalti a seu favor após o próprio Alysson derrubar Ademilson na grande área. Neilton foi para a cobrança e marcou com estilo ao deslocar o goleiro: 1 a 1.

Ainda no primeiro tempo, Pablo Thomaz aproveitou rebote para marcar mais um para o Botafogo. Entretanto, o VAR entrou em ação e anulou o gol por ver falta do atacante no goleiro Ygor Vinhas.

A segunda etapa continuou com os times buscando a vitória. Logo nos primeiros minutos, Ademilson perdeu grande chance para o Água Santa, enquanto Leandro Maciel respondeu para o Botafogo com bola na trave.

O Botafogo conseguiu ficar mais no ataque e arriscava chutes de longe e bolas paradas. Em uma das jogadas, a bola ficou viva na área e Alexandre Jesus chutou, mas Ygor Vinhas fez grande defesa. Nos minutos finais, o goleiro do Botafogo, João Carlos, também trabalhou ao espalmar três chutes de longe, de Luan Dias e Ramon. Assim, o placar não se alterou mais.

Os dois times voltam a campo no fim de semana para a sexta rodada. No sábado, às 16h, o Botafogo visita a Portuguesa no Pacaembu, em São Paulo. No domingo, às 16h, o Água Santa joga em casa, no Distrital do Inamar, em Diadema, diante da Ponte Preta.

