Botafogo anuncia a contratação do goleiro Léo Linck, ex-Athletico-PR

O Botafogo anunciou a contratação do goleiro Léo Linck, ex-Athletico-PR, nesta quarta-feira. O atleta de 23 anos assinou um contrato de três anos e permanece no Glorioso até o final de 2028.

Léo Linck é o segundo reforço do Botafogo para a temporada de 2025, junto com o ponta Artur. O goleiro desembarcou no Rio de Janeiro no último dia 16 e desde então vem treinando com o restante do elenco botafoguense.

Revelado pelas categorias de base do Athletico-PR em 2021, Léo Linck foi reserva durante boa parte de sua passagem pelo Furacão. Ao todo, foram 34 partidas com o elenco principal. Seu ano com mais jogos disputados foi 2024, quando entrou em campo 26 vezes.

Na última edição do Campeonato Brasileiro, Léo Linck disputou 14 jogos. O goleiro assumiu a titularidade após a saída de Bento, mas acabou voltando ao banco de reservas na reta final da competição, quando Mycael assumiu a meta do Furacão.

Léo Linck conquistou dois títulos do Campeonato Paranaense (2023 e 2024) e foi campeão da Copa Sul-Americana, em 2021.

O Botafogo volta a campo nesta quarta-feira, às 21h30 (de Brasília), quando recebe o Fluminense, pela sexta rodada do Campeonato Carioca, no Estádio Nilton Santos. O Glorioso ocupa a 6ª posição, com seis pontos conquistados.