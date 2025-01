Auxiliar do Corinthians questiona realização de jogo contra a Ponte, mas valoriza vitória "jogando feio"

O auxiliar Emiliano Díaz, do Corinthians, questionou a realização do jogo contra a Ponte Preta, nesta quarta-feira. Na visão do "braço direito" de Ramón, todos os jogadores correram um alto risco com o gramado do Moisés Lucarelli tão prejudicado por conta da forte chuva em Campinas. O Timão não queria a realização do confronto, que chegou a ser adiado em 30 minutos, mas não teve outra alternativa. Mesmo assim, a equipe fez sua parte e venceu "jogando feio", nas palavras do profissional.

"É difícil analisar o jogo. Do árbitro não vamos falar, o que acontece lá dentro, fica lá dentro. Mas era um risco grande para os atletas jogarem assim. Tentamos propor o jogo, mas foi impossível. Corremos um risco muito grande hoje, os dois times. Impossível jogar assim, não é o espetáculo que o Paulista merece. Mas falaram que tínhamos que jogar de qualquer jeito, jogamos, respondemos, brigamos. Hoje era fazer isso. Estou orgulhoso pelo grupo, jogamos feio, mas ganhamos", disse Emiliano em entrevista coletiva.

A comissão técnica reforçou a importância de rodar os jogadores em um calendário tão apertado. Diante da Ponte, o Timão entrou com uma equipe mista, com apenas Hugo Souza, Raniele e Yuri Alberto de titulares.

"É impossível jogar o Paulista só com um time. Temos um grupo armado fisicamente, que está crescendo, e o rodízio vai ter que existir. Se não, vamos lesionar... É impossível. Graças a Deus temos elenco para fazer isso. Não é o ideal, claro, mas não há outra opção a não ser se adaptar", complementou Emiliano.

Nesta quarta-feira, o Corinthians venceu a Ponte Preta por 1 a 0, com gol de Talles Magno, na segunda etapa. O atacante, que chegou ao terceiro gol na temporada, recebeu elogios públicos de Ramón Díaz.

"Ele está crescendo. Está sendo protagonista. E no Corinthians todos precisam ser protagonistas. Ele está dando resultado e está bem fisicamente", disse o treinador.

Com a vitória, o Corinthians segue na segunda posição do grupo A, com 12 pontos, atrás do líder Mirassol apenas pelo critério do saldo de gols. O Timão também segue forte na briga pela liderança geral do Estadual, na terceira colocação.

O confronto contra o Noroeste será no próximo sábado, às 18h30 (de Brasília), em Itaquera.