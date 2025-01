Autor do gol da vitória do Vasco, Paulo Henrique destaca "motivação" especial

Paulo Henrique vive um momento especial dentro e fora dos gramados: prestes a ser pai, o lateral direito do Vasco marcou pelo segundo jogo seguido. Nesta quarta-feira, fez o gol da vitória por 1 a 0 sobre o Maricá, em São Januário, pela sexta rodada do Campeonato Carioca. O filho Mateus, com nascimento previsto para março, tem dado inspiração ao lateral.

"Eu não sei projetar isso (quantos gols dá para fazer até o nascimento do filho). Já fiz dois e estou muito feliz por isso. Espero que o Mateus continue trazendo alegria e mais motivação para nós, para mim e para minha família, para que os gols continuem saindo naturalmente e ajudando a equipe, que é o mais importante ", afirmou Paulo Henrique ao Premiere.

FELIZ ?9??6??? As palavras de Paulo Henrique após mais um gol marcado na temporada ??#VascoDaGama pic.twitter.com/7grb0lNJ5x ? Vasco da Gama (@VascodaGama) January 30, 2025

O jogador saiu do banco de reservas para dar a vitória para o Vasco. Ele fez fila na defesa do Maricá e marcou um belo gol em São Januário. O Gigante da Colina, assim, engatou sua terceira vitória consecutiva e está brigando pela primeira colocação do Campeonato Carioca.

"Só gratidão a Deus, à minha família e a todo o grupo, porque tem dado suporte para desempenhar dentro de campo. A nossa equipe está indo jogo a jogo. É claro que todo clube quer estar na liderança. O Vasco, como um time grande, quer estar no topo da tabela. A gente vai se preparar nestes próximos dias para que, no sábado, possamos fazer um grande jogo" encerrou.