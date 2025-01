Atlético-MG anuncia reformas na Arena MRV para melhorar acústica do estádio

Nesta quarta-feira, o Atlético-MG deu sequência no processo das reformas na Arena MRV para melhorar a acústica do estádio. Placas de alumínio começarão a ser instaladas na cobertura da casa atleticana em fevereiro.

Segundo o Atlético-MG, o objetivo da reforma é melhorar a reverberação do som da torcida em dias de jogo. Para isso, 5.400 m² da cobertura do setor sul receberão placas de alumínio (conhecidas como ACM). Elas têm três milímetros de espessura e ficam na parte inferior das telhas que compõem a cobertura.

"As placas de ACM (Material Composto de Alumínio, na sigla em inglês) são feitas de duas camadas externas de alumínio e um núcleo de polietileno. Elas garantem agilidade no trabalho de instalação, além de apresentarem leveza, durabilidade, resistência térmica e versatilidade na utilização", explicou o Atlético-MG em nota.

Melhoria da acústica da @ArenaMRV: instalação das placas de alumínio começarão em fevereiro!

A instalação das placas está prevista para terminar no mês de maio.

A acústica da Arena MRV foi motivo de reclamação da torcida do Galo desde a inauguração do estádio, em 2023. Em novembro do ano passado, após um período de testes, o clube colocou novas telhas na cobertura para tentar reverter o problema.

Além disso, no começo de 2025, o Atlético-MG começou o processo de troca do gramado natural da Arena MRV para o piso sintético. A previsão é que o Galo volte a atuar em sua casa no começo do Campeonato Brasileiro, no mês de março.

O Atlético-MG volta a campo nesta quarta-feira, às 22 horas (de Brasília), quando recebe o América-MG, pela quarta rodada do Campeonato Mineiro, no Mineirão. Sem vencer na competição, o Galo é o lanterna do grupo A, com três pontos conquistados.