Antes da chuva, favoritos estreiam com vitória no Challenger de Piracicaba

Os favoritos ao título do Challenger de Piracicaba conseguiram finalizar suas partidas antes da chuva interromper a rodada novamente nesta quarta-feira.

O argentino Federico Coria, cabeça de chave número 2, em partida iniciada na terça, ganhou o jogo contra o conterrâneo Juan Bautista Torres em dois sets, com parciais de 7/5 6/3. Já o argentino Ugo Carabelli, principal favorito ao título, passou pelo convidado João Lucas Reis por 6/1 e 6/2.

Daniel Dutra da Silva também voltou à quadra para finalizar a partida iniciada na terça contra o italiano Andrea Pellegrino, que acabou vencendo o primeiro set por 6/2. O brasileiro ganhou o segundo por 6/4 e no terceiro, com uma quebra logo no início, o europeu fechou em 6/3.

Gustavo Heide estava vencendo o holandês Max Houkes por 4/3, quando a chuva voltou a castigar Piracicaba e adiou as partidas do ATP Challenger 100 para a quinta-feira, no Clube Cristóvão Colombo, com entrada gratuita, a partir das 10 horas (de Brasília). Serão disputados 18 jogos, entre simples e duplas.