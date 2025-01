Alex Poatan promete "zoar" Ankalaev em caso de vitória no UFC 313

No dia 8 de março, em Las Vegas (EUA), Alex Pereira vai realizar a tão aguardada luta contra Magomed Ankalaev. E a rivalidade entre os atletas é tanta, que o brasileiro, campeão dos meio-pesados (93 kg) do Ultimate, faz um importante aviso: irá zoar o desafeto em caso de vitória no 'main event' do UFC 313.

Ao participar do programa 'The Ariel Helwani Show', 'Poatan', ao projetar o combate contra o russo, fez a revelação, que não chegou a surpreender. Vale destacar que, anteriormente, o brasileiro se mostrou irritado com os constantes ataques feitos por Ankalaev e chegou a declarar que faria de tudo para impedi-lo de disputar o cinturão dos meio-pesados do UFC.

Além disso, Alex, depois de sofrer com as provocações de Jamahal Hill, comemorou o nocaute que aplicou nele, no primeiro round, replicando um famoso meme em pleno octógono, em cena que viralizou nas redes sociais. Portanto, como o brasileiro respondeu um desafeto rindo por último no cage, já adiantou que o mesmo irá acontecer com Ankalaev, se vencê-lo, por conta da sua ousadia com as palavras.

"Ele fez as provocações, mas não foi nada. Ele falou, 'Vou nocautear o Alex', mas isso aí ele pode falar. Ele está treinando, está confiante, é isso. A gente vai ver lá no dia. O Ankalaev tem que me agradecer. Se esse cara não fizer o que falou... As pessoas já me viram zoando outros adversários, às vezes eu brinco e tal, mas esse vai ser um cara que vou zoar", declarou o atleta.

Registro de 'Poatan' no MMA

Alex Pereira, de 37 anos, se tornou campeão do peso-médio (84 kg) do UFC, em 2022, e, um ano depois, conquistou o cinturão dos meio-pesados. O brasileiro iniciou sua trajetória no MMA em 2015 e construiu um cartel composto por 12 vitórias, sendo dez por nocaute, e duas derrotas. Seus principais triunfos foram sobre Israel Adesanya, Jamahal Hill, Jan Blachowicz, Jiri Prochazka (duas vezes), Khalil Rountree e Sean Strickland.