Abel Ferreira presenteia Klopp com garrafa de vinho especial

Na última terça-feira, Jurgen Klopp, chefe global de futebol do grupo Red Bull, acompanhou o empate sem gols entre Palmeiras e Red Bull Bragantino, no Allianz Parque, pela quinta rodada do Campeonato Paulista. O ex-treinador do Liverpool recebeu um presente do técnico Abel Ferreira.

O treinador português deu a Klopp uma garrafa de vinho de uma edição especial criada por Abel. O comandante do Verdão já presenteou outros treinadores com a bebida, que é embalada em uma caixa com a assinatura de Abel Ferreira.

Chefe global de futebol do grupo Red Bull, Klopp chegou ao Brasil na manhã de terça. Antes de acompanhar ao jogo no Allianz Parque, o alemão visitou o Centro de Formação de Atletas (CFA) Laudo Natel, CT da base do São Paulo, em Cotia, e acompanhou um duelo entre os times sub-17 do Bragantino e do Red Bull Salzburg, pela Puma Cup.

Já no Allianz Parque, Klopp foi recepcionado pela presidente do Palmeiras, Leila Pereira, de quem recebeu uma camisa do clube, personalizada. Em um dos camarotes do Allianz, o dirigente recebeu carinho de alguns torcedores e retribuiu com acenos, além de ter tirado foto com um torcedor, que subiu até o local para pedir o registro.

De acordo com a programação do Bragantino, Jurgen Klopp irá ao CT do Bragantino, em Atibaia, na quinta-feira. Lá, conhecerá as estruturas do time e deve conversar com o técnico Fernando Seabra. Já na sexta-feira, ele deve estar no Nabi Chedid para assistir ao jogo do Massa Bruta com o Novorizontino, pela sexta rodada do Paulistão.