Weverton pede paciência após salvar o Palmeiras: 'Ano só começando e muitas coisas boas virão'

Weverton costuma festejar grandes apresentações dos meias e atacantes quando o Palmeiras joga no Allianz Parque. Mas não foi o que ocorreu nesta terça-feira, no empate sem gols diante do Red Bull Bragantino, pela quinta rodada do Paulistão. O goleiro trabalhou bastante, evitou o pior com grandes defesas, mas mostrou-se tranquilo e, convicto que o time vai brilhar em breve.

Ao apito final, em jogo sob olhares do ex-técnico alemão do Liverpool, Jürgen Klopp, hoje dirigente da Red Bull, o palmeirense vaiou o time, que buscava reabilitação após levar virada do Novorizontino na rodada passada.

Dono de campanhas impecáveis na primeira fase da competição nas últimas três edições, na qual celebrou o título, o Palmeiras agora sequer lidera seu grupo no Estadual. Com um jogo a mais e oito pontos, figura atrás do São Bernardo, com 9, e pode ser ultrapassado pela Ponte Preta. Weverton liga o sinal de alerta para uma reação rápida, mas sem criar uma terra arrasada no time.

"Sempre que o goleiro sai (de campo) e não toma gol é porque foi uma boa partida para ele. Mas a gente, como equipe, precisa melhorar", admitiu Weverton, ao Uol Play, também desanimado com a produção palmeirense nas duas últimas rodadas do Paulistão.

"É o terceiro jogo dessa equipe que vem jogando (Abel Ferreira está rodando o elenco) e precisamos ter tranquilidade. A gente sabe de toda a cobrança, nos preparamos para isso, mas vamos seguir firme, trabalhando", afirmou, crente em reação já no domingo, em visita ao Guarani. "O ano está só começando e tem muita coisa boa para acontecer durante ele", mostrou confiança.