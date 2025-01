Vocalista de banda de rock nocauteia rival em estreia no boxe sem luvas; veja

Alex 'The Terrible' trocou os palcos pelo ringue e impressionou em sua estreia no boxe sem luvas pela organização 'RCC Hard'. No último sábado (25), na Rússia, o vocalista da banda de rock 'Slaughter To Prevail' não tomou conhecimento de Mukhamedkhan Ospanov e o nocauteou em menos de um minuto de luta.

No ringue, Alex não quis saber de estudar o adversário. Imediatamente, o cantor partiu para cima de Ospanov e, ao ser acertado, aplicou uma blitz poderosa no mesmo, com direito a cruzados e uppers. Com o oponente abalado por conta do poder dos seus socos, 'The Terrible' seguiu no ataque sem diminuir o ritmo.

A empolgação de Alex era tanta, que até pediu para o adversário, caído no ringue, se levantar para a luta prosseguir. No entanto, o árbitro, ao perceber que Ospanov não teria condição de voltar para o combate, decidiu encerrá-lo, oficializando a vitória do cantor. Após o combate, 'The Terrible', visivelmente feliz com o resultado, aprovou a experiência.

"Eu me diverti com certeza. Foi tão rápido. Fiquei um pouco decepcionado, porque queria lutar por três rounds. Bem, levar socos no rosto sem luvas não é nada bom. Senti o primeiro soco e decidi acabar com ele o mais rápido que eu pude".

'The Terrible' no Bare Knuckle FC?

Antes de estrear nos esportes de combate, Alex, de 31 anos e praticante da nobre arte, chegou a revelar que o 'Bare Knuckle FC', maior organização de boxe sem luvas do mundo, mostrou interesse em sua contratação. Agora, após dar o que falar no ringue, o cantor pode, quem sabe, integrar a companhia, que tem Conor McGregor como um dos donos.

