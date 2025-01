Vasco anuncia rescisão de contrato do atacante Serginho, a caminho do futebol turco

Nesta terça-feira, o Vasco anunciou a rescisão de contrato do atacante Serginho, que está a caminho do Fatih Karagumruk, da segunda divisão turca. O atacante abriu mão de metade do salário que tinha para receber até o final do contrato, que iria se encerrar em dezembro deste ano. O valor referente à outra metade, os R$ 900 mil atrasados de luva e à comissão pendente do empresário será pago em 11 parcelas.

O clube turco ofereceu um ano e meio de contrato ao jogador, que se interessou pela possibilidade de entrar em campo com mais frequência. Titular no 'elenco alternativo' do Vasco que disputou as três primeiras rodadas do Campeonato Carioca, Serginho não teve boas atuações e foi criticado por torcedores. Na última temporada, ele foi emprestado ao Criciúma, mas também não empolgou.

"O Vasco da Gama informa que acertou a rescisão de contrato do atacante Serginho. O atleta chegou a um acordo com o clube para o encerramento do vínculo. Foram 19 jogos pelo Gigante e dois gols marcados", divulgou o clube.

No final de 2023, Serginho marcou o gol que garantiu a permanência do Vasco na elite do futebol brasileiro. Na ocasião, a equipe enfrentou o Red Bull Bragantino precisando da vitória para evitar o rebaixamento à Série B. Em São Januário, Paulinho colocou o Gigante da Colina na frente, e após Léo Ortiz deixar tudo igual, brilhou a estrela de Serginho, que balançou as redes para colocar os cariocas na frente novamente, na reta final do jogo. Ao todo, disputou 19 partidas pelo Vasco e marcou dois gols.

Revelado pelo Araxá, time do interior de Minas Gerais, o atacante ainda atuou pelo Democrata SL antes de deixar o futebol brasileiro. No exterior, construiu sua carreira em países de menor expressão no esporte, como Kosovo, Albânia e Macedônia, antes de atuar no Giresunspor, da Turquia, clube pelo qual tem mais partidas disputadas na carreira.

Nesta quarta-feira, o Vasco, embalado por duas vitórias consecutivas, terá pela frente o Maricá, em São Januário, às 19h. O duelo é válido pela sexta rodada da Taça Guanabara, a primeira fase do Campeonato Carioca. A equipe comandada por Fábio Carille ocupa o terceiro lugar da competição com nove pontos, enquanto o seu adversário é o líder com 11. Os dois times são os únicos invictos no estadual.