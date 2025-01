Tiago Volpi comenta rejeição no Grêmio e afirma: "Vivo o auge da minha carreira"

Tiago Volpi foi apresentado pelo Grêmio na tarde desta terça-feira, no CT Luiz Carvalho. Durante a coletiva, o novo goleiro do Tricolor gaúcho comentou sobre a rejeição da torcida em relação à sua contratação.

"Eu não consigo controlar o que vem de fora. Eu consigo controlar o que está na minha cabeça, o que está no meu corpo e as coisas que eu posso fazer. O que eu vou fazer é trabalhar o mais forte possível para reverter essa situação dentro de campo", disse Volpi.

APRESENTAÇÃO OFICIAL — Daqui a pouco, o goleiro Tiago Volpi concede entrevista coletiva no CT Luiz Carvalho.

E quando questionado sobre o momento atual de sua carreira, após passar duas temporadas no Deportivo Toluca, do México, Tiago Volpi afirmou viver a sua melhor fase.

"Pela idade que eu tenho hoje, com 34 anos, acredito que eu viva o auge da minha carreira. Tanto no ápice técnico como no ápice físico também. Venho de dois anos jogando em alto nível no Toluca e hoje a decisão de vir para o Grêmio me dá essa segurança por tudo o que eu tenho trabalhado nos últimos anos. Eu tenho totais condições de vestir essa grande camisa onde passaram grandíssimos goleiros e poder fazer a minha história dentro do clube também", comentou o goleiro.

Volpi chega a um Grêmio que, desde a saída de Marcelo Grohe em 2019, não conseguiu ter estabilidade na posição de goleiro titular. "Eu acho que em um clube da grandeza do Grêmio, não basta você fazer o simples para se firmar e para ser como o Grohe, como o Danrlei ou como outros goleiros que marcaram época. Você tem que fazer a diferença e conquistar coisas importantes", afirmou Volpi. Ele também comparou o contexto com sua passagem pelo São Paulo, quando chegou na equipe que também não havia firmado a posição de goleiro titular desde a aposentadoria de Rogério Ceni.

Thiago Volpi chega ao Grêmio tendo assinado com o clube por duas temporadas. Ele estava no Deportivo Toluca e jogou 98 partidas como titular pela equipe. Antes disso, teve passagem pelo São Paulo de 2019 a 2022, Querétaro (MEX) e Figueirense.