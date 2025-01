Seleção Brasileira sub-20 inicia preparação para encarar o Equador no Sul-Americano

Nesta segunda-feira, a Seleção Brasileira sub-20, que vem de vitória sobre a Bolívia, iniciou a preparação para encarar o Equador. O duelo acontece nesta quinta-feira, às 20h30 (de Brasília), pela quarta rodada do Campeonato Sul-Americano sub-20.

A comissão técnica brasileira terá quatro dias para recuperar os atletas, já que o elenco folgará na terceira rodada do torneio.

Ricardo Seguins, preparador físico, destacou a importância do longo descanso.

"Esses três dias são fundamentais para recuperar os atletas que tiveram uma minutagem maior nesses dois primeiros jogos, que tiveram exigências físicas grandes, e regular a carga do grupo que teve uma minutagem menor ou que não entrou nos jogos. Porque não podíamos fazer uma carga alta com eles, por conta da disponibilidade que precisavam ter para o jogo. Dessa forma, começamos bem a semana de preparação para o jogo contra o Equador", disse.

Após o duelo contra o Equador, o Brasil encerra a fase de grupos diante da Colômbia, neste sábado, às 18h (de Brasília). Para se classificar à fase final, é preciso estar entre as três melhores seleções do grupo. As quatro primeiras rodadas serão realizadas em Caracas, enquanto a cidade de Puerto La Cruz recebe a final.

Em seguida, de uma chave com seis seleções presentes, quatro se classificarão para a Copa do Mundo sub-20, que acontece entre os dias 27 de setembro e 19 de outubro, no Chile. Se os anfitriões do Mundial, que já estão automaticamente classificados para a competição, chegarem à fase final do Sul-Americano, uma vaga será aberta.