Santos vê boom de sócios com Neymar após bater recorde em 2024

Do UOL, em Santos (SP)

O Santos vê um boom de sócios com Neymar após já ter batido um recorde de arrecadação em 2024.

O que aconteceu

O Santos está, no momento da reportagem, com 57.463 associados ativos. O número não para de crescer.

O boom começou com as notícias de avanço na negociação com Neymar. São mais de 8.000 novos sócios em uma semana.

Esse salto ocorre antes mesmo do anúncio oficial de Neymar. O presidente Marcelo Teixeira confirmou a contratação, mas o astro vai chegar nesta quarta-feira (29) para fazer fotos e vídeos oficiais.

Sem Neymar, o Santos bateu recorde no Sócio Rei em 2024, na Série B. A arrecadação foi de R$ 20 milhões, 42% maior em relação a 2023.

O Peixe sabe que a procura e a cobrança por um bom serviço serão maiores a partir de agora e tenta se preparar.

Nesta terça-feira (28), o Santos anunciou que a adesão para a categoria Black, a mais cara, está esgotada pois o limite de cinco mil sócios foi atingido.

Muitos torcedores migraram para o Black por conta da prioridade na reserva de ingressos para ver Neymar, e o clube analisa se pode aumentar esse limite diante da demanda. Há outras duas categorias: gold e silver.

Uma forma de tentar melhorar esse atendimento foi automatizar o atendimento: 89% das vendas em 2024 ocorreram sem auxílio humano. E as ativações aumentaram em 54%.