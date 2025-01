Saltos femininos reúnem as melhores do Ranking no Brasileiro Indoor

A disputa dos saltos horizontais femininos - em distância e triplo - promete ser competitiva no Campeonato Brasileiro de Atletismo de Provas Similares ao Indoor 2025, neste sábado, em Bragança Paulista, com transmissão ao vivo da TV Atletismo Brasil, canal do YouTube da Confederação Brasileira de Atletismo.

O Brasileiro de Provas Similares ao Indoor (categoria D) abre o calendário de 2025 e vale índice e pontos para o Ranking do Mundial Indoor.

Estão inscritas as três primeiras colocadas do Ranking Brasileiro no salto em distância - Elaine Martins (Pinheiros-SP), Lissandra Maysa Campos (Instituto Vicente Lenílson-MT) e Nemata Nikiema, atleta de Burquina Faso que mora e treina no Brasil, pela ordem. E também as do tope do Ranking do salto triplo - a atleta olímpica Gabriele Sousa dos Santos (Pinheiros-SP), Regiclecia Cândido da Silva (Pinheiros-SP) e Katllyn Pamela Daniel Zanette (União Catarinense de Atletismo-SC).

"É o início da temporada e a gente pode corrigir erros que precisa consertar para o ano. O meu objetivo é fazer o meu melhor, como sempre, em busca de uma vaga para o Sul-Americano Indoor. A gente vem treinando muito bem e iniciando a temporada o objetivo é sempre dar o melhor, mas deixar as coisas acontecerem sem me cobrar demais", disse Lissandra, de 22 anos, que treina em Cuiabá (MT) com a treinadora Maria Aparecida Souza de Lima, a Cida, atleta olímpica (disputou os Jogos de Atlanta-1996).

São 172 atletas (103 no masculino e 69 no feminino), de 48 clubes e 13 Estados inscritos no Campeonato. As disputas serão na pista do Centro Nacional Loterias Caixa de Desenvolvimento do Atletismo a partir das 9:30, com os 3.000 m masculino. Os 60 m com barreiras feminino, às 16:10, fecham a competição.

As provas do salto com vara serão realizadas em pista indoor e as demais ao ar livre. As provas similares são 60m, 60m com barreiras, saltos em distância, altura, triplo e com vara, arremesso do peso, 400m, 800m, 1.500m e 3.000m.

O Campeonato Sul-Americano de Cochabamba (BOL) será nos dias 22 e 23 de fevereiro. Serão convocados para o Atletismo Brasil os dois melhores posicionados no Ranking Brasileiro Combinado (Indoor/Outdoor), no período de 27 de abril de 2024 a 2 de fevereiro de 2025, até dois atletas por prova. Os critérios de convocação foram detalhados em nota oficial (link abaixo).

Critério de convovação

O Campeonato Mundial de Atletismo Indoor, de 21 a 23 de março de 2025, será em Nanjing, China. Os critérios de qualificação foram publicados pela World Athletics, bem como a ferramenta 'Road to Nanjing 25', onde atletas, mídia e fãs podem acompanhar. A janela de qualificação (começou em 1º de setembro de 2024) vai até 9 de março.