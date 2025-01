RMP: Neymar vem para o Santos ou o Santos vai para o bolso do Neymar?

Quanto Neymar vai ganhar no Santos e como o clube se comprometeu com ele? Os questionamentos são do colunista Renato Maurício Prado no UOL News Esporte desta terça (28).

A minha dúvida só é a seguinte: o Neymar vem para o Santos ou o Santos vai para o bolso do Neymar pai e do Neymar filho?

É óbvio que o Santos não tem condição de pagar o Neymar, nem próximo, nem um décimo do que ele ganhava no Al-Hilal. Então, tem alguma jogada aí que ninguém ainda revelou, que é o que o Neymar vai ganhar no Santos.

Neymar vem para o Santos com um contrato até junho, cinco meses praticamente. Se o Neymar ficar só cinco meses, o Neymar não vai ganhar rigorosamente título nenhum no Santos. Agora, claro, existe aquela expectativa, aquela esperança de que o Neymar aceite fazer a SAF do Santos e aí fique de vez .

Renato Maurício Prado

O Peixe quer anunciar o retorno de Neymar nesta semana e prepara a reestreia para o aniversário de 33 anos do craque, no dia 5 de fevereiro.

Para RMP, o prazo é curto para um jogador que está há tanto tempo sem ritmo de jogo.

Neymar não vai jogar no Santos só para recuperar a forma. E não pensem que o Neymar vai chegar e vai jogar direto.

O Neymar não estava em condição de jogar. O Jorge Jesus disse que ele estava num nível abaixo fisicamente.

Renato Maurício Prado

