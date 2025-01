Próximo de ser anunciado pelo Santos, Neymar se despede do Al-Hilal

O retorno de Neymar ao Santos após 12 anos está cada vez mais perto de acontecer. Após o Al-Hilal anunciar a rescisão contratual com o jogador, o brasileiro se despediu do clube saudita em suas redes sociais.

"A todos do Al-Hilal, aos fãs, obrigado! Dei tudo para jogar e gostaria que passássemos melhores momentos em campo juntos. À Arábia Saudita, obrigado por proporcionar a mim e à minha família uma nova casa e novas experiências. Agora conheço o verdadeiro mundo saudita e tenho amigos para a vida toda. Sempre senti seu amor e paixão pelo jogo. Acompanharei sua jornada como clube e país até 2034 (ano de Copa do Mundo na Arábia). Seu futuro será incrível, coisas especiais estão acontecendo. E eu sempre vou te apoiar", disse Neymar em seu Instagram.

O vínculo entre Neymar e o Al-Hilal era válido até 30 de junho deste ano. O brasileiro não vinha agradando a comissão técnica do clube árabe, especialmente por conta das lesões. Ele retornou de grave contusão no joelho recentemente e, logo no seu segundo jogo, sofreu uma lesão muscular na coxa.

Atualmente, Neymar já está apto para entrar em campo. Contudo, o técnico Jorge Jesus entendia que ele não está no mesmo ritmo que os companheiros e, por isso, só o usaria na Liga dos Campeões da Ásia e no Mundial de Clubes, deixando-o de fora da liga saudita.

Em meio a este cenário, o atacante foi seduzido pelo Santos a voltar para casa. Com uma boa relação com o pai de Neymar, o presidente Marcelo Teixeira apresentou um projeto esportivo ao jogador, além de um vídeo, feito com inteligência artificial, de Pelé convocando o craque a retornar.

O carinho que Neymar vai receber no Brasil pesou bastante, assim como a proximidade da Copa do Mundo. O camisa 10 da Seleção Brasileira tem o sonho de conquistar o torneio pelo país e quer chegar bem no Mundial dos Estados Unidos, em 2026.

Neymar defendeu o Santos de 2009 até 2013. Ao todo, foram 225 jogos e 136 gols pelo clube paulista, além de um título da Libertadores, marcando na final, um da Copa do Brasil e três do Campeonato Paulista.