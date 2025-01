Prime Video exibe seis jogos da NBA entre 28 de Janeiro e 2 de Fevereiro

O Prime Video anuncia a transmissão de seis jogos ao vivo da NBA para os fãs de basquete, que serão exclusivos para os membros Prime. Hoje, às 21h30min (horário de Brasília), Philadelphia 76ers recebe o Los Angeles Lakers, de LeBron James. A partida terá narração de Rômulo Mendonça e comentários de Ricardo Bulgarelli. Na sequência, à meia-noite, Roby Porto narra e Ricardo Bulgarelli comenta o duelo entre Portland Trail Blazers e Milwaukee Bucks.

Nesta quinta-feira, às 21h (de Brasília), o Atlanta Hawks viaja para Ohio para enfrentar o Cleveland Cavaliers, dono da melhor campanha da temporada, na Rocket Mortgage FieldHouse. A dupla Roby Porto e Alana Ambrósio ficará responsável pela cobertura. Em seguida, às 23h30, o Memphis Grizzlies entra em quadra contra o Houston Rockets com narração de Marcelo Gomes e comentários de Janeth Arcain.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por #NBAAllStar 2025 (@nbaallstar)

No sábado, dia 1º de fevereiro, às 22h30, o San Antonio Spurs encara o Miami Heat em casa. Napoleão de Almeida e Alana Ambrósio ficarão responsáveis por narração e comentários, respectivamente. No domingo, às 19h30, é a vez do confronto entre Cleveland Cavaliers, de Donovan Mitchellm e Dallas Mavericks, de Luka Don?i?. A partida terá narração de Marcelo Gomes e comentários de Alana Ambrósio.

Ao todo, o Prime Video exibe ao vivo e com exclusividade 123 jogos da temporada 2024-2025 NBA para membros Amazon Prime do Brasil, sem custo adicional. Além das partidas, o serviço de streaming da Amazon também transmite uma ampla variedade de conteúdo original da NBA, incluindo programas pré e pós-jogo, programas semanais com destaques, análises e notícias, jogos clássicos e outros conteúdos apresentados por celebridades locais e influenciadores de esportes.