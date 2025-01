Praia Clube perde do Barueri e desperdiça a chance de retomar a liderança da Superliga feminina de vôlei

Nesta terça-feira, pela 15ª rodada da Superliga feminina de vôlei, o Praia Clube visitou o Barueri no Ginásio José Corrêa e perdeu por 3 sets a 1, com parciais de 25/20, 19/25, 30/32 e 10/25.

Com o resultado negativo, a equipe ficou com os mesmos 35 pontos e desperdiçou a oportunidade de retomar a liderança da competição. O Bauru, que antes da rodada estava em terceiro lugar, venceu na última segunda-feira e assumiu a ponta. Do outro lado, o Barueri emendou a segunda vitória e chegou aos 13 somados, escapando assim da zona de rebaixamento. Além disso, o time entrou no G8.

O Praia Clube retorna às quadras na próxima segunda-feira, quando recebe o Pinheiros, em casa. A partida acontece às 18h (de Brasília). Um dia antes o Barueri encara o Minas, fora de casa. Desta vez o jogo acontece às 18h30.

O jogo

O Praia Clube iniciou o jogo muito focado e venceu o primeiro set por 25 a 20.

O adversário conseguiu reagir e deixou tudo igual ao vencer o segundo por 25 a 19.

No terceiro, apesar de muita disputa, o Barueri conseguiu superar os visitantes novamente, desta vez por 33 a 30.

Embalados com a vantagem, os mandantes fecharam a conta com o placar elástico de 25 a 10.