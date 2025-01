Porto avança em negociação pelo lateral Moreira, do São Paulo

O Porto está mais próximo de contratar o lateral direito Moreira, do São Paulo. O jogador chegaria a Portugal por empréstimo, com opção de compra fixada ao fim do período, caso atinja metas estipuladas no contrato. A informação foi publicada pelo jornalista Gabriel Sá e confirmada pela Gazeta Esportiva.

O São Paulo tentou envolver Moreira na negociação com o Porto para conseguir a liberação antecipada do lateral esquerdo Wendell. O clube português, entretanto, fechou as portas para tal possibilidade. A transferência do jovem formado em Cotia é independente às tratativas pelo atleta que defendeu a Seleção Brasileira na última Copa América.

Moreira pode se tornar o segundo jogador revelado em Cotia a se transferir para o Porto nesta janela de transferências. Nesta semana a diretoria do São Paulo também encaminhou a venda de William Gomes ao clube português.

Precisando equilibrar seu fluxo de caixa, o São Paulo vem negociando diversos atletas para abrir espaço em sua folha salarial para a chegada de outros atletas, além de reduzir os custos com o futebol.

Moreira chegou ao São Paulo aos 13 anos. De lá para cá conquistou a Copa do Brasil sub-17 e a Supercopa do Brasil sub-17 antes de ser promovido ao sub-20, categoria na qual também se destacou, sendo rapidamente promovido ao profissional pelo técnico Rogério Ceni.

Até agora deixaram o São Paulo Rafinha, Rodrigo Nestor, Michel Araújo, Jamal Lewis, Welington, Galoppo, Nikão e Wellington Rato. O garoto William Gomes está a detalhes burocráticos de se juntar a esse grupo.