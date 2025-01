Ponte Preta x Corinthians: veja onde assistir ao jogo válido pela 5ª rodada do Paulista

O Corinthians enfrenta a Ponte Preta na noite desta quarta-feira, em duelo válido pela 5ª rodada do Campeonato Paulista. A bola rola a partir das 19h45 (de Brasília) no Estádio Moisés Lucarelli.

A partida será transmitida com exclusividade pela TNT Sports, via rede fechada, e pelo serviço de streaming Max. O torcedor ainda pode acompanhar todos os lances em tempo real aqui no site da Gazeta Esportiva.

Como chegam as equipes?

O Corinthians começou o Paulistão embalado, com três vitórias, mas vem de uma derrota por 3 a 1 para o rival São Paulo, no Morumbis. O Timão está na segunda colocação do grupo A, com nove pontos, empatado com o líder Mirassol, mas atrás no saldo de gols.

Já a Ponte Preta está na terceira posição do grupo D, com seis pontos. A Macaca ainda não perdeu no Estadual, mas vem de três empates seguidos. O São Bernardo lidera a chave, com nove unidades, e o Palmeiras vem em segundo, com sete.