Ponte Preta x Corinthians: veja informações e prováveis escalações do jogo válido pelo Paulistão

Ponte Preta e Corinthians medem forças nesta quarta-feira, pela 5ª rodada do Campeonato Paulista. A bola rola a partir das 19h45 (de Brasília), no Estádio Moisés Lucarelli, em Campinas.

O Corinthians começou o Paulistão embalado, com vitórias contra Red Bull Bragantino, Velo Clube e Água Santa, mas vem de uma derrota por 3 a 1 para o rival São Paulo, no Morumbis.

O Timão está na 2ª colocação do grupo A, com nove pontos, empatado com o líder Mirassol, mas atrás no saldo de gols (7 a 1). Na classificação geral do Estadual, a equipe do técnico Ramón Díaz se encontra na 3ª posição, atrás também do São Bernardo.

Para o compromisso desta quarta, o Corinthians deve seguir sem contar com o meia Rodrigo Garro (tendinopatia patelar no joelho direito), o zagueiro Gustavo Henrique (lesão no tendão do músculo adutor da perna direita) e o volante Maycon (processo de transição após romper o ligamento do joelho). O jovem meio-campista Breno Bidon é outra baixa certa, já que está com a Seleção Brasileira sub-20 para a disputa do Sul-Americano.

Por conta do apertado calendário de janeiro, a tendência é que Ramón Díaz preserve os titulares em Campinas. O treinador vem "rodando" o time neste começo de Estadual, pensando no lado físico dos jogadores.

Já a Ponte Preta do técnico Alberto Valentim está na terceira posição do grupo D, com seis pontos. A Macaca ainda não perdeu no Estadual, mas vem de três empates seguidos, com Santos, Portuguesa e Inter de Limeira. O São Bernardo lidera a chave, com nove unidades, e o Palmeiras vem em segundo, com sete.

Para o jogo contra o Timão, a comissão técnica tem algumas dúvidas, como o ponta Jean Dias e o lateral direito Maguinho. Ambos deixaram a partida diante da Inter de Limeira com dores e estão sendo reavaliados.

No último embate entre as equipes, a Ponte Preta venceu o Corinthians por 1 a 0, em plena Neo Química Arena. O resultado ajudou o Timão a ficar de fora da fase de mata-mata do Estadual em 2024.

FICHA TÉCNICA



PONTE PRETA X CORINTHIANS

Local: Estádio Moisés Lucarelli, em Campinas (SP)



Data: 29 de janeiro de 2024 (quarta-feira)



Horário: às 19h45 (de Brasília)



Árbitro: Luiz Flavio de Oliveira



Assistentes: Miguel Cataneo Ribeiro da Costa e Rafael Tadeu Alves de Souza



VAR: Marcio Henrique de Gois

PONTE PRETA: Diogo Silva; Saimon, Emerson Santos e Danilo Barcelos; Maguinho (Guilherme Pacheco), Índio, Dudu e Artur; Pedro Vilhena, Jean Dias (Everton) e Serginho



Técnico: Alberto Valentim

CORINTHIANS: Hugo Souza; Léo Mana, Félix Torres, João Pedro Tchoca e Hugo; José Martínez, Ryan e Charles; Talles Magno, Romero e Héctor Hernández (Pedro Raul)



Técnico: Ramón Díaz