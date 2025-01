Santos recriou voz de Pelé com IA para convencer Neymar a voltar; assista

O Santos produziu um vídeo com a voz de Pelé recriada por inteligência artificial e o enviou para Neymar durante as negociações para a volta do astro ao Peixe. O vídeo vazou nas redes sociais nesta segunda-feira (27), e o UOL confirmou a veracidade.

A ideia partiu do departamento de marketing do clube, e o vídeo foi produzido pela comunicação do Peixe. A produção foi enviada na última semana para Neymar, que já assistiu. O Santos acredita que a produção ajudou a convencer o astro a topar a ideia do retorno.

O que foi dito com a voz de Pelé no vídeo?

Camisa 10 disponível: "Olá, Ney! Tudo bem? Tenho certeza de que você sabe quem está falando. E o nosso Peixe, hein?! Estou vendo tudo daqui de cima. Tempos difíceis, a cidade ficou triste, a Vila escureceu, meu trono está vazio, minha camisa está guardada, ainda não apareceu ninguém capaz de usá-la. Na verdade, penso que só tem uma pessoa capaz de vesti-la, entende? Um certo garoto que cresceu aqui, ganhou tudo e foi mais feliz do que nunca aqui, virou um grande ídolo nacional aqui. Depois, rodou o mundo para se tornar uma estrela mundial."

Permissão do Rei: "Essa é só entre eu e você, Ney: não só o Santos, mas o Brasil está precisando de você de novo. Ouça seu coração, volta para sua casa, sua cidade, seu povo. Eu permito que você use meu trono e minha coroa. Dá o seu show na Vila novamente e se preparar para trazer o hexa para gente. Lembra o que você prometeu? 'Eu vou, mas eu volto'. Daqui de cima, eu vou sempre aplaudir você, meu príncipe."

o vídeo do Pelé que o Santos fez para o Ney? pic.twitter.com/vYc31xefvG ? bea peace (@isntbeapaz) January 28, 2025

Vídeo tem lances de Neymar e cenas com Robinho

O vídeo começa com imagens da Vila Belmiro, do trono de Pelé e de uma camisa do Rei do Futebol. Cenas curtas mostram Pelé vestindo a camisa 10 do Santos.

Fotos e vídeos de Neymar jovem são exibidos quando a voz de Pelé fala sobre o "garoto que cresceu na Vila".

Robinho, que está preso por estupro cometido em 2013, aparece em duas cenas. Na primeira, em uma propaganda gravada com Neymar para a marca "Seara", ex-patrocinadora do clube. Na outra, ele entrevista o astro da seleção brasileira.

O vídeo volta para cenas de Neymar no Santos e, depois, no Barcelona e no PSG. Encontros com Pelé e Lima, ídolos do clube, também foram incluídos.

A produção se encerra com o grito tradicional da torcida para Neymar: "Olê, olê, olê, olá, vai para cima deles, Neymar".

Neymar rescinde e tem volta encaminhada

Neymar rescindiu seu contrato com o Al-Hilal, da Arábia Saudita, nesta segunda-feira (27). Ele tem quase tudo certo para assinar contrato até o final de junho com o Santos — A permanência por mais tempo depende do sucesso do projeto, assim como da possibilidade de uma SAF.

Neymar e seus representantes já conversam com o Santos sobre anúncio e apresentação, assim como os esquemas de logística e segurança na chegada ao Brasil. Neymar, sua família e os amigos já procuram residência na cidade.

O Peixe pensa em duas apresentações: uma na Vila Belmiro e outra no Pacaembu. O clube da Baixada Santista deseja mandar o clássico contra o São Paulo, do dia 1º de fevereiro, na Mercado Livre Arena na capital paulista.