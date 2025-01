Abel escala Palmeiras com trio de joias no ataque contra o Bragantino; veja

Do UOL, em São Paulo

Palmeiras e Bragantino estão escalados para o jogo desta terça-feira (28), no Allianz Parque, pela quinta rodada do Campeonato Paulista. A partida terá início às 19h30 (de Brasília) e será transmitida pelo UOL Play.

O que aconteceu

O Palmeiras vai a campo com: Weverton; Marcos Rocha, Naves, Murilo e Vanderlan; Fabinho, Richard Ríos e Mauricio; Luighi, Estêvão e Thalys.

O Bragantino tem como titulares: Cleiton; Andrés Hurtado, Pedro Henrique, Eduardo e Juninho Capixaba; Jadsom, Lucas Evangelista, Jhon Jhon e Vinicinho; Mosquera e Isidro Pitta.

Abel Ferreira volta a utilizar boa parte do time considerado titular. Esta equipe, com mudanças pontuais, venceu Portuguesa e Santos — a outra formação empatou com o Noroeste e perdeu para o Novorizontino.

A principal novidade fica pela presença de Luighi no ataque. A cria da Academia se junta a outras duas joias que surgiram no próprio Palmeiras: Estêvão e Thalys.

A partida terá os olhares de Jürgen Klopp. O alemão é diretor global da Red Bull e está de passagem pelo Brasil para conhecer a estrutura do Bragantino, um dos clubes do grupo. Ele acompanhará ao duelo em um dos camarotes do Allianz Parque.

