Weverton e trave salvam, Palmeiras e Bragantino decepcionam Klopp e empatam

Palmeiras e Red Bull Bragantino decepcionaram o alemão Jurgen Klopp e apenas empataram por 0 a 0 na noite desta terça-feira (28), no Allianz Parque, em jogo que abriu a quinta rodada do Campeonato Paulista.

A partida teve os olhares de Klopp. O alemão é diretor global da Red Bull e está de passagem pelo Brasil para conhecer a estrutura do Bragantino, um dos clubes do grupo. Ele acompanhou o duelo em um dos camarotes do Allianz Parque, mas saiu antes da partida acabar.

O Palmeiras jogou mal, e Weverton foi o nome do jogo, com dois milagres realizados na etapa inicial. Ainda assim, o Verdão teve a bola do jogo no último lance, com Allan carimbando a trave e Estêvão, no rebote, finalizando para fora com o gol aberto. Ao apito final, o time alviverde, que vinha de derrota para o Novorizontino na Arena Barueri, foi vaiado pela torcida.

Com o empate, o Palmeiras vai a oito pontos, continua na segunda colocação do Grupo D e pode ver o São Bernardo disparar na liderança da chave. O time do ABC soma nove pontos e ainda joga nesta quarta-feira (29), às 18h30 (de Brasília), contra o Santos, no estádio 1º de Maio — com transmissão do UOL Play. Já o Bragantino chega a quatro e segue na terceira posição do Grupo B.

Protestos dividiram a torcida alviverde. Antes mesmo do jogo, a torcida presente no setor onde fica a organizada Mancha Alviverde deu sequência ao protesto contra a diretoria —iniciado após derrota contra o Novorizontino— e entoou gritos contra o diretor Anderson Barros: 'Barros preguiçoso' e 'Barros, cuzão, fora do Verdão'. O resto da torcida não gostou e vaiou a iniciativa.

O Palmeiras volta a campo no domingo (2), quando visita o Guarani, às 18h30 (de Brasília). O Bragantino joga um dia antes, no sábado (1°), quando recebe o Novorizontino, às 19h30. Os dois jogos são válidos pela sexta rodada do Paulistão.

Como foi o jogo

O Palmeiras começou jogando mal e só não foi vazado no primeiro tempo porque Weverton fez dois milagres, ambos em finalizações de Vinicinho, que aproveitava bem o espaço nas costas de Marcos Rocha. O time alviverde chegou a melhorar a partir da metade da etapa inicial, mas ainda assim faltou criatividade. Cleiton, goleiro do Bragantino, pouco trabalhou, e Estêvão apareceu muito isolado pela direita, sem conseguir criar como de costume. A atuação abaixo do esperado rendeu vaias discretas da torcida após o apito do árbitro.

A criatividade seguiu em baixa na volta do intervalo. Abel Ferreira tentou colocar o time mais para frente e apostou nas entradas de Raphael Veiga, Flaco López, Piquerez e Facundo Torres, mas não deu resultado. O esforço não foi suficiente e, assim como na etapa inicial, foi Weverton quem mais apareceu na equipe alviverde.

Lances importantes e gols

WEVERTON! Aos 13, Pitta cruzou da direita, e Richard Ríos furou ao tentar afastar. Jhon Jhon pegou a sobra na esquerda, encontrou espaço entre dois marcadores e acionou Vinicinho, que chutou rasteiro de dentro da área. Weverton esticou o braço e fez grande defesa!

WEVERTON DE NOVO! Juninho Capixaba adiantou demais na meia-esquerda, deu carrinho perigoso e ganhou a dividida com Marcos Rocha, que desistiu do lance para pedir falta. O árbitro mandou o jogo seguir, Vinicinho ficou com a sobra, invadiu a área e chutou rasteiro. Weverton esticou o braço esquerdo e espalmou para fora, aos 22.

PARA FORA! Estêvão tocou para o meio, a bola passou por Richard Ríos e chegou em Fabinho. O volante chapou de primeira e mandou por cima do gol, aos 12 do segundo tempo.

OUTRA VEZ WEVERTON! Mosquera recebeu de Vitinho Mota na ponta esquerda, invadiu a área ao cortar para o meio e soltou a bomba. Weverton fez boa defesa e espalmou no canto direito, aos 37.

INACREDITÁÁÁVEL! No último lance do jogo, Flaco López ajeitou para Allan, que finalizou da entrada da área e acertou a trave esquerda. No rebote, com o gol vazio, Estêvão chutou mal de pé direito e mandou para fora, perdendo chance claríssima!

Vinicinho lamenta após finalizar para grande defesa de Weverton Imagem: Marcello Zambrana/AGIF

FICHA TÉCNICA

PALMEIRAS 0 x 0 BRAGANTINO

Data e horário: 28 de janeiro de 2025, às 19h30 (de Brasília)

Competição: 5ª rodada do Campeonato Paulista

Local: Allianz Parque, em São Paulo (SP)

Árbitro: Flávio Rodrigues de Souza (SP)

Assistentes: Marcelo Carvalho Van Gasse (SP) e Daniel Paulo Ziolli (SP)

VAR: Adriano de Assis Miranda (SP)

Cartões amarelos: Murilo, Naves e Raphael Veiga (Palmeiras), Pitta e Vitinho Mota (Bragantino)

Público: 25.762

Renda: R$ 1.974.720,20

Palmeiras: Weverton; Marcos Rocha, Murilo, Naves e Vanderlan (Piqueréz); Fabinho (Raphael Veiga), Richard Ríos e Maurício (Flaco López); Luighi (Facundo Torres), Estêvão e Thalys (Allan). Técnico: Abel Ferreira

Bragantino: Cleiton; Andrés Hurtado, Pedro Henrique, Eduardo e Juninho Capixaba; Jadsom, Lucas Evangelista (Gabriel) e Jhon Jhon (Nacho Laquintana); Vinicinho (Vitinho Mota), Mosquera e Pitta (Thiago Borbas). Técnico: Fernando Seabra