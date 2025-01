Palmeiras tenta tomar forma no Paulistão enquanto diretoria encara pressão por reforços

Após perder sequência invicta de quatro anos, ou 42 jogos na primeira fase do Paulistão, o Palmeiras tem compromisso nesta terça-feira contra o Red Bull Bragantino. O duelo no Allianz Parque, válido pela quinta rodada do Estadual e marcado para as 19h30, é oportunidade para o time mostrar um bom futebol, o que não fez ainda em 2025. Chefe global de futebol da Red Bull, o alemão Jürgen Klopp está no Brasil e deve assistir à partida de perto, em um dos camarotes do estádio.

Ainda com o elenco em construção enquanto mais vende atletas do que compra, o Palmeiras tenta tomar forma e deslanchar no Estadual. Abel Ferreira vai continuar fazendo experiências e rodando o elenco, isto é, uma formação diferente em relação ao duelo anterior, a derrota para o Novorizontino, vai entrar em campo nesta terça.

"No último jogo, caiu um pouco o rendimento no segundo tempo, mas isso é normal devido ao curto período de preparação. O importante é seguir trabalhando e aprimorando nossa capacidade física e técnica para aguentar o ritmo intenso do ano", afirmou o meia-atacante Maurício, um dos poucos palmeirenses que têm se destacado na temporada. Ele será titular.

O ritmo lento nas contratações tem irritado parte considerável da torcida, que esperava reforços "classe A" depois que Leila Pereira afirmou que a diretoria seria "agressiva" no mercado. Desse nível esperado veio apenas Paulinho, que, porém, se recupera de lesão e só poderá estrear em abril. Facundo Torres, outra cara nova, marcou seu primeiro gol no jogo passado. O outro reforço é o meio-campista uruguaio Emiliano Martínez, que já apareceu no BID.

O problema é que saíram cinco jogadores: Dudu, Lázaro, Gabriel Menino, Vitor Reis, Zé Rafael - o próximo é Rony - e nem todas as peças foram repostas. Abel quer mais um zagueiro, um meio-campista e um atacante.

"Há posições no elenco que precisamos preencher e quero ver nessa primeira fase do Paulista os jogadores que temos. Alguns se calhar vamos ter que emprestar, outros esperamos mais deles. Dos mais novos e dos mais velhos, que rapidamente voltem à sua forma", disse o técnico.

Frustrada com as negativas de Andreas Pereira e Claudinho, Leila Pereira reafirmou, no último sábado, que o Palmeiras está no mercado.

A pressão já é alta no início do ano e há muito com o que se preocupar no Palmeiras. Ao menos anima o retrospecto recente contra o adversário. Nos últimos três jogos diante do Bragantino a equipe de Abel Ferreira está invicta - são duas vitórias e um empate. Jogando em casa, mantém uma invencibilidade de 18 jogos, com 14 vitórias e quatro empates.

O Bragantino faz campanha ruim no Paulistão. Levou 3 a 0 do Água Santa, no último sábado, fora de casa, e tenta se reabilitar na competição. É apenas o terceiro colocado do Grupo B, com três pontos em quatro partidas. São três derrotas e somente uma vitória até o momento.

FICHA TÉCNICA

PALMEIRAS X RED BULL BRAGANTINO

PALMEIRAS - Weverton; Marcos Rocha, Naves, Murilo e Vanderlan; Fabinho, Richard Ríos e Mauricio; Felipe Anderson, Estêvão e Thalys. Técnico: Abel Ferreira.

RED BULL BRAGANTINO - Cleiton; Andres Hurtado, Pedro Henrique, Lucas Cunha e Juninho Capixaba; Jadsom, Lucas Evangelista, Jhon Jhon e Vinicinho; Thiago Borbas e Isidro Pitta. Técnico: Fernando Seabra.

ÁRBITRO - Flávio Rodrigues de Souza.

HORÁRIO - 19h30.

LOCAL - Allianz Parque, em São Paulo.