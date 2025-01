Palmeiras joga mal e não sai do empate sem gols com o Bragantino pelo Paulista

O Palmeiras mostrou pouco repertório e não saiu do empate sem gols com o Red Bull Bragantino nesta terça-feira, no Allianz Parque, pela quinta rodada do Campeonato Paulista. O time, assim, chegou ao segundo jogo consecutivo sem vitória no Estadual e vê a vice-liderança do Grupo D em risco.

Com o resultado, o Verdão alcança oito pontos e se mantém na segunda posição da chave, mas pode cair para o terceiro lugar caso a Ponte Preta derrote o Corinthians nesta quarta-feira, em Campinas. O Massa Bruta, por sua vez, segue na terceira colocação do Grupo B, com os mesmos quatro pontos do Santos, vice-líder com uma partida a menos.

O Palmeiras retorna a campo no domingo. O time alviverde enfrenta o Guarani, no estádio Brinco de Ouro, em Campinas, pela sexta rodada do Paulistão. A bola rola a partir das 18h30 (de Brasília).

Já o Bragantino terá menos dias de descanso, pois recebe o Novorizontino já nesta sexta-feira, no Nabi Abi Chedid. O duelo está agendado para as 19h30.

O jogo

O Palmeiras começou mal a partida e viu o Bragantino criar as melhores oportunidades nos primeiros minutos. Aos 12 minutos, Jhon Jhon arriscou uma finalização e obrigou Weverton a espalmar para a linha de fundo. Após a cobrança do escanteio, foi a vez de Vinicinho finalizar e parar em nova defesa do goleiro alviverde.

Aos 22, Vinicinho arrancou pela ponta esquerda, ajeitou para o meio e chutou no canto, mas Weverton fez mais uma grande intervenção. Domínio do Massa Bruta!

A equipe alviverde levou perigo a Cleiton pela primeira vez aos 24 minutos. Vanderlan conduziu pelo corredor esquerdo, passou pela marcação e tocou na saída do arqueiro, mas mandou para fora.

O time de Abel Ferreira melhorou na parte final do primeiro tempo e passou a dominar as ações, mas tinha dificuldade de ser agressivo no campo de ataque. Enquanto isso, o Bragantino chegou mais uma vez. Aos 32 minutos, Jhon Jhon recebeu de Pitta na entrada da área e soltou a pancada, mas Weverton defendeu.

Segundo tempo

O Palmeiras voltou um pouco mais ligado para a segunda etapa, mas ainda esbarrava na falta de repertório. Aos 12 minutos, o time conseguiu trocar passes no ataque e deixou a bola com Fabinho, que arriscou de fora da área e assustou Cleiton.

A equipe alviverde até manteve a posse de bola na maior parte do tempo, mas nada conseguia produzir. Já aos 45 minutos, Estêvão ficou com uma sobra na área e teve a chance de abrir o placar, mas chutou para fora.

Nos acréscimos, foi a vez de Allan receber de Flaco López na entrada da área e acertar a trave. No rebote, Estêvão mandou para fora mais uma vez. A morosa partida acabou terminando da mesma forma que começou: sem gols.

FICHA TÉCNICA



PALMEIRAS 0 X 0 RED BULL BRAGANTINO

Local: Allianz Parque, em São Paulo (SP)



Data: 28 de janeiro de 2025 (terça-feira)



Horário: às 19h30 (de Brasília)



Árbitro: Flávio Rodrigues de Souza



Assistentes: Marcelo Carvalho Van Gasse e Daniel Paulo Ziolli



VAR: Adriano de Assis Miranda



Cartões amarelos: Murilo, Naves e Raphael Veiga (Palmeiras); Isidro Pitta, Mosquera e Vitinho Mota (Bragantino)



Cartões vermelhos: Nenhum



Público: 25.762 torcedores



Renda: R$ 1.974.720,20

PALMEIRAS: Weverton; Marcos Rocha, Naves, Murilo e Vanderlan (Piquerez); Fabinho (Raphael Veiga), Richard Ríos e Mauricio (Flaco López); Estêvão, Luighi (Facundo Torres) e Thalys (Allan).



Técnico: Abel Ferreira

BRAGANTINO: Cleiton; Andrés Hurtado, Pedro Henrique, Eduardo e Juninho Capixaba; Jadsom, Lucas Evangelista (Gabriel) e Jhon Jhon (Nacho Laquintana); Mosquera, Vinicinho (Vitinho Mota) e Isidro Pitta (Thiago Borbas).



Técnico: Fernando Seabra