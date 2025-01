Palmeiras discute contratação de Wanderson, mas Internacional impõe condições e esfria negócio

O Palmeiras chegou a discutir com a Internacional a contratação do atacante Wanderson. O negócio, entretanto, não deve ser levado adiante.

Como apurou a Gazeta Esportiva, o clube gaúcho possui uma dívida com o Verdão referente à compra de Bruno Tabata, no ano passado. As diretorias de ambos os times, então, cogitaram a possibilidade de Wanderson ser cedido ao Alviverde para quitar o débito. O jogador atua na ponta esquerda, setor onde faltam opções à equipe paulista, e ajudaria na composição do elenco.

O Inter, porém, impôs uma condição para que o negócio ocorresse. O Colorado, além do perdão da dívida, sinalizou que gostaria de receber uma composição financeira pelo atleta de 30 anos. O Palmeiras não concordou com o modelo e, por esse motivo, não prosseguiu com as conversas.

O clube alviverde busca reforços para o ataque nesta janela de transferências, mas tem encontrado dificuldades no mercado. Wanderson tem sido titular do Internacional nas primeiras rodadas do Campeonato Gaúcho, em razão da lesão de Tabata, e tem contrato com o time gaúcho até o final deste ano.

Tabata foi contratado pelo Palmeiras em 2022, vindo do Sporting, de Portugal, mas não correspondeu às expectativas e foi negociado com o Inter por 2,2 milhões de dólares (R$ 11,9 milhões na cotação da época) na última temporada.

Até o momento, a diretoria alviverde contratou somente três jogadores para este ano: os atacantes Facundo Torres e Paulinho, além do meio-campista Emiliano Martínez. O clube ainda pretende trazer um reforço para a zaga e outro para o ataque. O meio-campista Andreas Pereira, do Fulham, foi praticamente descartado pela presidente Leila Pereira.