Organizada volta a protestar contra Anderson Barros e pede saída de diretor do Palmeiras

Principal torcida organizada do Palmeiras, a Mancha Verde voltou a protestar contra o diretor de futebol do clube, Anderson Barros, antes do jogo contra o Red Bull Bragantino, nesta terça-feira, no Allianz Parque, pela quinta rodada do Campeonato Paulista. A uniformizada chamou o dirigente de "preguiçoso" e pediu sua saída do Verdão.

"Barros, c.., fora do Verdão", foram um dos cânticos entoados pela torcida. O restante dos torcedores palmeirenses, entretanto, vaiaram o gesto da organizada.

Uma parte dos torcedores do Palmeiras já havia cobrado a diretoria e, mais especificamente, Barros, após a derrota da equipe para o Novorizontino, no último sábado, na Arena Barueri, pela quarta rodada do Paulistão. o time abriu 1 a 0, mas levou a virada e frustrou a torcida que compareceu no estádio.

Alguns torcedores palestrinos têm mostrado irritação com a dificuldade do clube em trazer reforços. O Alviverde contratou, até o momento, apenas três jogadores para 2025: Facundo Torres, Paulinho e o recém-chegado Emiliano Martínez. Já em negociações envolvendo nomes mais estrelados, como o meio-campista Andreas Pereira, do Fulham, os dirigentes não tiveram sucesso.

Contudo, vale dizer também que a Mancha Verde vive relação conturbada com a presidente do clube, Leila Pereira, há tempos. A dirigente rompeu com a torcida logo ao iniciar seu mandato no Palmeiras, em 2022. Desde então, integrantes da uniformizada costumam protestar contra a diretoria durante alguns dos jogos do time.

A organizada, aliás, é investigada pela emboscada contra torcedores do Cruzeiro, que deixou uma pessoa morta e 17 feridas, em meados de outubro do ano passado. O presidente e o vice da torcida se entregaram à Polícia em dezembro.