Novorizontino empata com Velo Clube e desperdiça chance de dormir na ponta do Grupo C no Paulistão

Nesta terça-feira, pela quinta rodada do Campeonato Paulista, o Novorizontino recebeu o Velo Clube no Estádio Doutor Jorge Ismael de Bias e empatou por 1 a 1. O gol dos visitantes foi marcado por Sillas, enquanto Waguininho deixou tudo igual.

Com o resultado, a equipe comandada por Eduardo Baptista desperdiçou a chance de dormir na ponta do Grupo C. Assim, se encontra com seis pontos, um a menos em relação ao líder São Paulo, que ainda possui dois jogos a menos. Do outro lado, o Velo Clube alcançou quatro pontos, mas segue na última posição do Grupo D.

O Novorizontino retorna aos gramados nesta sexta-feira, contra o Red Bull Bragantino, pela sexta rodada do Campeonato Paulista. A bola rola às 19h30 (de Brasília), no Estádio Nabi Abi Chedid. Pela mesma rodada da competição, o Velo Clube encara o Mirassol, desta vez no sábado. A partida acontece às 20h30, no Estádio Benito Agnelo Castellano.

O placar foi aberto por Sillas, aos 17 minutos do segundo tempo. Após o escanteio cobrado, o goleiro Jordi saiu mal e o atleta aproveitou para desviar de cabeça.

Já aos 29, Waguininho deixou tudo igual depois de pegar a sobra e empurrar ao gol vazio.