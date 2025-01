Nos acréscimos, Goiás supera Jataiense e assume a liderança do Campeonato Goiano

Nesta terça-feira, em confronto válido pela quinta rodada da primeira fase do Campeonato Goiano, o Goiás recebeu o Jataiense no Serra Dourada, venceu por 1 a 0 e assumiu a liderança. Pedrinho foi quem balançou as redes para a equipe da casa.

Com o triunfo, o Goiás chegou aos dez pontos e assumiu a ponta da tabela, à frente do Vila Nova, que também tem dez, por critérios de desempate. De outro lado, com a derrota, o Jataiense permaneceu com sete somados, na quinta posição.

O Goiás volta aos gramados no próximo domingo, às 18h (de Brasília), quando visita o Vila Nova, no OBA. No sábado, às 16h, o Jataiense visita o Goiânia. Ambos os duelos serão válidos pela sexta rodada do Estadual.

?? 2º T | 25' | 0x0 | Substituições no Verdão! ?? Vitor Hugo e Régis

O primeiro e único gol da partida foi marcado pelo Goiás, aos 48 minutos do primeiro tempo. Em cruzamento de Willean Lepo, Pedrinho se antecipou ao marcador na área e, de primeira, arrematou firme para garantir a liderança momentânea do Esmeraldino.