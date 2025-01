Neymar pede time forte e vai ajudar o Santos em busca de mais reforços

Neymar vai ajudar o Santos em busca de reforços de peso.

O que aconteceu

O Santos acertou a chegada de Neymar e agora vai atrás de mais contratações com a ajuda de craque.

Neymar quer jogar em um time forte e convidará alguns jogadores. O Menino da Vila sugeriu nomes com quem gostaria de atuar. A vinda do astro anima o Peixe por uma situação financeira mais sólida, além da possibilidade de uma SAF com investimento árabe em um futuro próximo.

Em conversas informais, dirigentes do Peixe, Neymar e Neymar Pai já falaram de vários atletas. Nos próximos dias, algumas negociações devem ser iniciadas.

O UOL Esporte ouviu que, dentre essas opções especuladas, há sonhos altos como Pogba e Sergio Ramos, ambos livres no mercado. Outros nomes comentados foram os de Thiago Silva, Marcelo e Paulo Henrique Ganso.

Até o momento, essas e outras alternativas são apenas discutidas neste momento de empolgação. O Peixe quer chegar em outro patamar com Neymar, mas evita criar expectativas exageradas pois ainda tem sérias limitações financeiras.

O Santos considera, porém, que Arthur Melo e Leandro Paredes são "possibilidades reais", apesar dos altos valores envolvidos. Os dois são próximos a Neymar.

O meio-campista Arthur tem contrato de mais 18 meses na Juventus, mas não tem jogado. O alto salário freou negociações recentes com Bétis e Sevilla, da Espanha. A cria do Grêmio está com 28 anos.

O volante Paredes, da Roma, se tornou um grande amigo de Neymar na convivência no PSG e também é alvo. O argentino tem contrato até junho com a Roma e também tem negociação em andamento com o Boca Juniors. Ele está com 30 anos.

Se as tratativas com Arthur e Paredes não avançarem, o Santos pensa numa nova tentativa por Thiago Maia, do Internacional. O UOL apurou que o técnico Pedro Caixinha mantém contato frequente com o meio-campista.

Outras possibilidades já existiam antes do acerto com Neymar, como os atacantes Deivid Washington e Rony. Deivid deve ser emprestado pelo Chelsea, enquanto o palmeirense voltou à pauta nos últimos dias e chegaria em definitivo.

A negociação com o atacante sueco Niclas Eliasson esfriou, mas não está descartada. O AEK faz jogo duro pela liberação do atleta filho de mãe brasileira, e o Santos repensa o investimento diante de outras possibilidades que surgiram.

Por enquanto, o Santos tem nove reforços, oito além de Neymar: os zagueiros Zé Ivaldo e Luisão, o lateral-direito Leo Godoy, os meio-campistas Thaciano, Zé Rafael e Barreal e os atacantes Gabriel Veron e Tiquinho Soares.