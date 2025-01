Neymar recebeu R$ 1,6 mi por dia e deixa Al-Hilal com mais lesões que gols

Neymar sofreu com problemas e deixou o Al-Hilal com duas lesões sofridas e apenas um gol marcado. Pelo lado financeiro, no entanto, o astro brasileiro embolsou uma alta quantia.

Lesões marcam passagem

Neymar chegou ao Al-Hilal em 15 de agosto de 2023. O brasileiro assinou contrato até 30 de junho de 2025 com o time saudita. As partes rescindiram o contrato na última segunda-feira (27).

A estreia aconteceu em 15 de setembro, na vitória sobre o Al-Riyadh. Neymar contribuiu com uma assistência na goleada por 6 a 1 pelo Campeonato Saudita.

O brasileiro disputou outros cinco jogos em 2023 pelo Al-Hilal e marcou seu único gol pelo clube. Ele saiu na vitória sobre o Nassaji Mazandaran, pela Champions League da Ásia, em 3 de outubro.

O drama começou em 19 de outubro. O brasileiro rompeu o ligamento cruzado anterior do joelho esquerdo na partida entre Brasil e Uruguai, pelas Eliminatórias. O camisa 10 ficou longe dos gramados por um ano por causa do problema.

A lesão, somada a uma regra, dificultou a volta. Neymar não foi inscrito pelo Al-Hilal no Campeonato Saudita desta temporada — a competição permite 10 jogadores não-asiáticos nos elencos, sendo que dois deles precisam ser sub-21. O clube tinha, com o brasileiro, nove atletas não-asiáticos acima dos 21 anos, com apenas oito sendo permitidos. Por isso, a escolha de não inscrevê-lo.

Recuperado, Neymar voltou a jogar no dia 21 de outubro de 2024. Ele entrou durante a vitória do Al-Hilal sobre o Al Ain por 5 a 4, na Champions League da Ásia.

Uma nova lesão foi o último ato da passagem. Em 4 de novembro, Neymar entrou durante o jogo contra o Esteghlal, também pela Champions asiática, e sentiu um incômodo na coxa direita. Ele se recuperou na reta final do ano, mas não pôde mais jogar, uma vez que o Al-Hilal não atuou mais na competição continental.

Neymar disputou apenas sete jogos pelo Al-Hilal. Além do único gol marcado, o brasileiro deu duas assistências.

Neymar deixou o Al-Hilal na última segunda-feira (27) Imagem: Abdullah Ahmed/Getty Images

Al-Hilal e Neymar concordaram para terminar o contrato em consentimento mútuo. O clube agradece a Neymar pelo que ele proporcionou durante sua trajetória no Al-Hilal e deseja sucesso ao jogador em sua carreira.

Al-Hilal em nota divulgada nas redes sociais

Quanto Neymar embolsou?

Neymar recebia 100 milhões de euros por temporada no Al-Hilal. Ele embolsou 138 milhões de euros (R$ 858,5 milhões) até o momento da rescisão. O brasileiro topou abrir mão de 62 milhões de euros (R$ 385,7 milhões) para rescindir.

O valor recebido até a rescisão representa ganho de R$ 1,6 milhão por dia. A quantia exata é de R$ 1.616.938,98 diário.

Neymar esteve em campo durante apenas 428 minutos. Sendo assim, ele recebeu aproximadamente R$ 2 milhões por volta do cronômetro enquanto esteve atuando.

Caminho aberto

Neymar caminha para voltar ao Santos. A expectativa é que ele chegue ao Brasil até quarta-feira (29).

Neymar deve assinar com o Santos até o fim de junho. A permanência por mais tempo depende do sucesso do projeto, assim como da possibilidade de uma SAF.

O acordo no Santos está acertado há alguns dias e, inclusive, os advogados de ambas as partes já checaram as cláusulas.

Neymar e seus representantes já conversam com o Santos sobre anúncio e apresentação, assim como os esquemas de logística e segurança na chegada ao Brasil. Ele, sua família e os amigos já procuram residência na cidade.

Santos projeta duas apresentações para Neymar Imagem: Reinaldo Campos/Agif

O Peixe projeta duas apresentações para o craque: uma na Vila Belmiro e outra em São Paulo. O Santos espera que ele esteja na Vila no clássico contra o São Paulo, no próximo sábado.

O Santos adota cautela para a estreia, mas Neymar treinava normalmente na Arábia Saudita e não deve demorar para jogar.

Existe uma chance de a primeira partida ser no dia do aniversário do Menino da Vila, contra o Botafogo-SP, na Vila, dia 5 de fevereiro, quando ele completará 33 anos.

Otimista, o Santos mobiliza seus departamentos. O Peixe já conversou com patrocinadores sobre aumento nos recebíveis, testa os sites da loja e do Sócio Rei e conversou com a Umbro sobre aumento no estoque e lançamentos para os próximos dias.