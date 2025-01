Neymar se despede do Al-Hilal e lamenta poucos jogos: 'Fiz de tudo'

Do UOL, em São Paulo

A caminho do Santos, Neymar se despediu do Al-Hilal nesta terça-feira (28). O atacante brasileiro lamentou o baixo aproveitamento em sua passagem pela Arábia Saudita e desejou sucesso ao país como sede da Copa do Mundo de 2034.

A todos no Al-Hilal, aos fãs, obrigado! Fiz tudo para jogar e queria que tivéssemos aproveitado momentos melhores juntos em campo. Neymar, no Instagram

Sempre senti seu amor e paixão pelo jogo. Estarei acompanhando sua jornada pela frente como clube e país rumo a 2034. Seu futuro será incrível, coisas especiais estão acontecendo. E eu sempre vou te apoiar.

O que aconteceu

Neymar deixa o Al-Hilal após sete partidas, um gol e duas lesões. O camisa 10 passou por uma cirurgia no joelho e recentemente sofreu uma lesão muscular.

O brasileiro tinha contrato com os sauditas até o meio desde ano, mas acertou a rescisão antecipada. O Al-Hilal anunciou a quebra do vínculo na noite da última segunda-feira (27).

O atacante agora está livre para fechar com o Santos. A expectativa é que ele chegue ao Brasil até quarta-feira (29).

Neymar deve assinar com o Santos até o fim de junho. A permanência por mais tempo depende do sucesso do projeto, assim como da possibilidade de uma SAF.

Recuperado de cirurgia no joelho, Neymar treina normalmente e quer disputar o Paulistão o quanto antes. O Santos, porém, aguarda o desfecho positivo para conversar com o craque sobre a estreia.