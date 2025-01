Neymar chega ao Santos de olho na seleção em março; os bastidores da volta

Anunciado pelo presidente do Santos, Neymar vai chegar na Vila Belmiro com fome de bola e de olho na convocação da seleção brasileira em março, contou o colunista André Hernan no De Primeira.

Pelo que eu converso com as pessoas que estão no dia a dia do Neymar, ele vai chegar à vera e querendo muito porque tem a convocação de março — o Neymar já quer estar nessa convocação março.

O projeto dele é visando à seleção e à volta em alto nível.

André Hernan

A seleção brasileira volta a ser convocada por Dorival Jr. em março para dois jogos importantes pelas Eliminatórias da Copa: ante a Colômbia, dia 20, e o clássico contra a Argentina, dia 25.

Já Neymar deve ser apresentado esta semana pelo Santos e tem previsão de estreia a partir do dia 5 de fevereiro, quando o craque completa 33 anos.

PVC: Santos tem pressa no projeto Neymar

O colunista Paulo Vinícius Coelho detalhou que o Peixe tem pressa na implementação do projeto Neymar.

O jogador vai assinar contrato com o Santos até junho e cogita um retorno ao futebol europeu no meio do ano caso consiga retomar o bom nível e o interesse do mercado.

O Santos tem pressa de efetivar o projeto Neymar porque o projeto pode trazer dinheiro e isso pode significar alguma possibilidade numa eventual concorrência em março.

Paulo Vinícius Coelho

