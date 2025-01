Maurício aponta parte física como causadora da irregularidade do Palmeiras no início de 2025

Na última segunda-feira, após o treino que finalizou a preparação do Palmeiras, o meio-campista Maurício apontou a parte física como causadora da irregularidade do Verdão no início do Campeonato Paulista e projetou o jogo contra o Red Bull Bragantino, válido pela quinta rodada da competição.

"É o começo da temporada ainda. Tentamos aprimorar cada vez mais a parte física porque a gente sabe que os 90 minutos, quando você não tem uma preparação muito boa, acabam pesando. Foram bons jogos que tivemos", declarou.

"É claro que no último jogo a gente caiu um pouquinho no segundo tempo. Mas é ir trabalhando, tivemos pouco tempo de pré-temporada e usamos os treinamentos entre os jogos para melhorar ainda mais a capacidade e aguentar bem o ano fisicamente e tecnicamente", continuou Maurício.

No último sábado, o Alviverde foi derrotado pelo Novorizontino por 2 a 1. O Palmeiras não era superado na primeira fase do Paulistão há 42 jogos. O último revés da equipe de Abel Ferreira nesta etapa do torneio havia sido em abril de 2021, para a Inter de Limeira.

Semana de jogos no @Paulistao e segunda-feira de preparação na Academia de Futebol! ? pic.twitter.com/U8s1YIrDem ? SE Palmeiras (@Palmeiras) January 27, 2025

Com duas vitórias (Portuguesa e Santos), um empate (Noroeste) e uma derrota (Novorizontino) até o momento, o Verdão se encontra com sete pontos, na segunda colocação do Grupo D do Campeonato Paulista, atrás do São Bernardo, líder da chave com nove unidades.

"A gente sabe que a torcida sempre comparece ao Allianz Parque e será um jogo muito importante para nós. Não deixa de ser um jogo de Série A. O Bragantino sempre é uma equipe qualificada e vem para dificultar ainda mais. Mas sabemos o nosso poder em casa, onde temos uma força muito grande e vamos conquistar esses três pontos", complementou o jogador de 23 anos.

O Alviverde possui uma invencibilidade de três partidas contra o Red Bull Bragantino, com duas vitórias e um empate registrados. Se somados apenas os números pelo Paulistão, o Palmeiras não é derrotado pelo Massa Bruta há cinco jogos, dois quais venceu quatro e empatou um, e nunca perdeu para o time de Bragança nos 18 compromissos disputados em seus domínios.

Ambas as equipe se enfrentam nesta terça-feira, no Allianz Parque, em confronto válido pela quinta rodada da fase de grupos do Campeonato Paulista. A bola rola a partir das 19h30 (de Brasília).