Mateus Alves e Pedro Sakamoto vencem na estreia pelo Challenger de Piracicaba

O brasileiro Mateus Alves, 271º no ranking da ATP, iniciou a disputa do Brasil Tennis Challenger com vitória sobre o ex-16 do mundo, o italiano Marco Cecchinato, que entrou na chave como lucky loser, após ser eliminado na última do quali pelo argentino Valerio Aboian. O tenista local venceu de virada, parciais de 4/6, 6/3 e 6/4, nesta terça-feira.

"Foi um jogo duríssimo. Ele já foi top 20 e eu comecei um pouco tenso, nervoso, mas fui ajustando aos poucos o jogo. Saquei muito bem, mas o que prevaleceu mesmo foi jogar melhor os pontos importantes", explicou Alves, que na próxima rodada vai enfrentar o vencedor do confronto entre os argentinos Genaro Olivieri e Roman Burruchaga.

Comeback complete ??? Mateus Alves rallies from a set down to defeat Cecchinato 4-6, 6-3, 6-4 and advance in Piracicaba#ATPChallenger pic.twitter.com/V49vu8t0aM ? ATP Challenger Tour (@ATPChallenger) January 28, 2025

Pedro Sakamoto também fez jus ao convite recebido e passou pela estreia do ATP Challenger 100. Faltou experiência para o austríaco Joel Schwaerzler, 18 anos, número 1 do mundo juvenil em 2024 e campeão de duplas na chave Jr. de Roland Garros. Ele segurou o ritmo no primeiro set, mas perdeu por 7/5 e, no segundo, desandou, permitindo um 6/1 para o brasileiro.

"No primeiro set, a gente se estudou muito, mas, a partir do momento que comecei a sentir melhor, coloquei mais volume e aprofundei as bolas. Isso incomodou muito ele. E meu saque também funcionou muito bem, então foi uma boa estreia", comentou Sakamoto, que encara o cabeça 3 Hugo Dellien na próxima rodada.

Na metade da tarde, a chuva atrapalhou novamente a programação em Piracicaba. Com apenas quatro jogos concluídos e três em quadra, a rodada foi cancelada e nova programação lançada para esta quarta-feira, com início às 10h (de Brasília).